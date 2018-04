Réaction de l’UE à la limitation des importations : « Paradoxale et contradictoire »

La décision d’encadrement du commerce extérieur du pays, notamment par des mesures de sauvegarde de la production locale et de limitation des importations décidées par le gouvernement algérien, dans le cadre du processus de rééquilibrage de la balance des paiements, suscite encore des réactions au sein de l’UE.

Des réactions compréhensibles, tant les décisions algériennes affectent les exportations européennes vers l’Algérie, mais qui sont tout à fait logiques pour notre pays, qui affiche l’ambition de construire un nouveau modèle de croissance. Cette fois encore, la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, revient à la charge pour juger que l’initiative algérienne n’est pas en conformité avec l’esprit de l’Accord d’association signé avec l’Union européenne en septembre 2005. “Beaucoup de choses qu’ils font ne sont pas en conformité avec l’Accord de libre échange”. Selon elle, il faudra trouver une issue à cette situation, « sinon il faudra évoquer, dans l’Accord, les clauses de règlement des différends”.

Des propos presque menaçants qui n’ont pas laissé indifférent le vice-président du Cnes. M. Mustapha Mékidèche, qui était, hier, l’invité de la rédaction de la Chaîne III de la radio nationale, a considéré que la réaction de l’Union européenne par rapport à la limitation, par l’Algérie, de ses importations en provenance de la zone euro, est «paradoxale», et «contradictoire» et intervient «dans le contexte d’un timing particulièrement mal choisi». Paradoxale «parce qu’au moment où les échanges avec les pays membres de l’UE se développent», l’UE se laisse aller dans des critiques contre les mesures prises par les autorités algériennes «sur la base du principe de précaution et de sauvegarde». M. Mustapha Mékidèche devait noter que ces réactions coïncident, de surcroît, avec une levée des restrictions sur certains intrants nécessaires à l’économie algérienne et, au moment où sont conclus des contrats «importants» avec des entreprises italiennes dans le domaine des hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi qu’avec des concessionnaires européens dans le secteur de l’automobile.



« Nos partenaires doivent considérer l’Algérie comme un partenaire, et non un réceptacle pour leurs marchandises. »



Le vice-président du Cnes a aussi qualifié d’«exagérés» les propos de la Commissaire au commerce de l’Union, et ceux de son ambassadeur à Alger dans un contexte marqué pourtant par un «dynamisme» des échanges avec l’Union européenne. «Je vois mal comment ils auraient réagi si les Algériens avaient demandé un appui, par exemple, à la balance des paiements», a-t-il ajouté.

M. Mékidèche va plus loin en admettant ne pas comprendre l’absence d’une attitude «plus compréhensive» à ce sujet. Plaidant pour une analyse d’un point de vue plutôt «structurel», il rappelle que la signature de l’Accord d’association avec l’UE, en 2005, intervenant suite à la Déclaration de Barcelone, qui était censée «faire de la Méditerranée une zone de développement et de prospérité». Seulement, «pour se faire, il faut que l’asymétrie entre les économies des deux rives de la Méditerranée, sur le plan économique diminue». Toutefois, «on s’aperçoit, que depuis 2005, cette asymétrie n’a pas été réduite», constate le vice-président du Cnes. Par conséquent, pour réduire cette dernière, il ne serait pas indiqué, que les relations entre les deux rives soient uniquement «d’ordre commercial», fait-il remarquer. Or, «selon les déclarations que nous entendons», fait-il observer, «les Européens semblent circonscrire ces relations à des relations commerciales». Finalement, « il y a des asymétries qu’il va falloir essayer de résorber progressivement par le développement des capacités productives internes et, aussi, par la limitation de certaines importations qui peuvent être substituées par les produits fabriqués localement». En fin de compte, relève M. Mustapha Mékidèche, «au moment où l’Algérie met en place des politiques de diversification et de promotion du secteur privé, voilà qu’on lui fait un faux procès en lui disant, que vous êtes en train de limiter vos importations». En vérité, dira-t-il, «l’Accord d’association n’aura pas de sens pour nous que s’il permet de développer, de diversifier et de réduire la vulnérabilité de notre économie».

Dans cette optique, «nos partenaires traditionnels doivent considérer l’Algérie comme un partenaire et non un réceptacle pour leurs marchandises». Aussi, «des efforts restent à faire au niveau du climat des affaires».

Le vice-président du Cnes rappelle aussi que «le financement de notre économie par les hydrocarbures est bien fini et que nous devons faire de la substitution aux importations et exporter. Et c’est dans cette approche que devra être relu l’Accord d’association, s’il devrait être relu», a-t-il conclu.

D. Akila