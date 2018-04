M. Bensalah reçoit l’ambassadeur bahreïni

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu, hier à Alger, le nouvel ambassadeur du Royaume de Bahreïn, Fouad Saddek El Baharna, avec lequel il a évoqué l’importance du renforcement «des relations bilatérales et de l’approfondissement du dialogue et de la concertation interparlementaire, ainsi que d’autres volets relatifs à la situation prévalant dans la région», a indiqué un communiqué du Conseil. La rencontre a permis «d’aborder les domaines de coopération et les opportunités offertes dans les deux pays frères, permettant d’établir un partenariat mutuellement bénéfique», a précisé le communiqué. Par ailleurs, les deux parties ont réaffirmé «leur volonté d’approfondir le dialogue et la concertation interparlementaire, au mieux des intérêts communs des deux peuples frères».