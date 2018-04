les parcs culturels du Sud du pays : Projet de préservation de la biodiversité

Un projet de préservation de la biodiversité dans les parcs culturels du Sud algérien a été présenté hier. Le directeur national de ce projet relevant du ministère de la Culture, Amokrane Salah a déclaré «nous participons à cette 3e édition de Expo sciences 3 pour faire connaître aux sociétés pétrolières l’importance de la biodiversité, une source naturelle aussi importante que les autres ressources», ajoutant que ce projet, inscrit dans le cadre de la coopération internationale entre l’Algérie et le Fonds international de l’environnement, est géré par le ministère de la Culture et le programme onusien du développement.

Le même responsable a également souligné que «Sonatrach nous a offert l’occasion de mettre en exergue devant les sociétés pétrolières l’évolution de ce projet lancé en 2014 et qui concerne les parcs du Tassili N’ajjer, Touat, Gourara, Tidikelt, l’Atlas saharien, Tindouf et l’Ahaggar. Ce projet reposant sur le suivi de la biodiversité, la gestion de la coopération, le développement, la formation et l’intensification de la communication, en vue de faire découvrir la biodiversité et le patrimoine culturel de valeur mondial qui caractérise ces parcs.

Il a affirmé que Sonatrach est une société de citoyenneté qui s’intéresse à l’aspect environnemental, indiquant qu’il existe une coopération entre elle, le ministère de la Culture et les parcs culturels, ainsi que des traditions de travail dans la préservation de la biodiversité. Sonatrach a déjà intervenu en 2005, 2006 et 2007 avec des programmes de soutien dans le domaine de la biodiversité en réalisant plusieurs projets au niveau des parcs de Tassili N’ajjer dont l’électrification pour les nomades, a-t-il rappelé.