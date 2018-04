Le ministre malien des Mines et du Pétrole : Sonatrach, invitée à reprendre les travaux d’exploration

Le ministre malien des Mines et du Pétrole, Tiémoko Sangaré a souligné dans une déclaration à l’APS que «lors d’une rencontre lundi avec le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni et le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, nous avons adressé une invitation à Sonatrach pour reprendre des travaux de forage du pétrole et du gaz dans le pavillon n° 20 au Mali».

Sonatrach est liée par un contrat avec l’état du Mali, a-t-il rappelé, précisant que «les travaux ont été suspendus pour des raisons liées à la crise financière et nous sommes entrain de sortir de cette crise».

Le ministre des Mines et Pétrole du Mali a indiqué, en outre, qu’il a assisté à ce rendez-vous économique avec une importante délégation en vue de relancer la coopération bilatérale dans le secteur des hydrocarbures.

Tiémoko Sangaré a appelé Sonatrach à investir au Mali pour réaliser le premier forage du pétrole et jeter les premiers jalons de la production du pétrole dans son pays. Le ministre malien a également souligné que l’Algérie dispose d’atouts lui permettant d’être un pays leader dans le domaine des hydrocarbures, notamment dans le continent africain, ajoutant «Sonatrach est un groupe de référence et nous voulons bénéficier de son expérience».

Signature d’une convention cadre entre Sonatrach et l’Agence spatiale



Une convention cadre a été signée entre le Groupe Sonatrach et l’Agence spatiale algérienne (ASAL). S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des orientations visant la promotion de l’outil national de production, la convention a été signée par le président-directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour et le directeur général de l’ASAL, Oussedik Azzedine.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en marge de la cérémonie de signature de la convention, le PDG de Sonatrach a affirmé que la convention «permettra de renforcer la coordination entre les deux parties à travers l’exploitation des technologies spatiales et leurs applications dans la l’élaboration, l’étude et la mise en œuvre des projets de développement des différentes activités de la compagnie nationale qui bénéficiera en outre d’un assistance en matière d’analyse et de prise des décisions adéquates».

L’ASAL se chargera en vertu de cette convention de fournir au Groupe Sonatrach des données et images spatiales, des systèmes de communication par satellite ainsi que des prestations de consultation et d’assistance technique nécessaires au renforcement des services de communication par satellite, a-t-on précisé.

Des actions de formation et des postes d’emploi sont également prévus dans le cadre de cette convention, ajoute le même responsable, qui a relevé que le Groupe Sonatrach ambitionnait d’atteindre «une prise en charge, par les entreprises algériennes, d’un taux de 40% de son plan de charge dans les prochaines années, ce qui permettra a-t-il expliqué de développer l’économie nationale». Par ailleurs, le PDG de Sonatrach a annoncé l’organisation, juin prochain, d’une rencontre qui sera consacrée à la présentation du plan de développement de la compagnie nationale pour la période 2018-2022 et à l’exposition de ses différentes réalisations, et ce en présence d’entreprises locales, publiques et privées, qui pourront prendre connaissance des capacités de réalisation à travers le territoire national. Pour sa part, le DG de l’ASAL a assuré que cette convention était une opportunité pour l’Agence qui s’engage à réaliser des cartes et à soutenir et sécuriser les zones industrielles et les réseaux de transport et d’exploration du pétrole. En matière de télécommunications, l’ensemble des sites relevant de Sonatrach, particulièrement au Sud, seront reliés, a ajouté le même responsable. (APS)