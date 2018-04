Journées techniques de Sonatrach : Sécurité et stabilité, éléments fondamentaux

l Signature d’une convention-cadre entre le groupe Sonatrach et l’Agence spatiale algérienne.

l Exploration en offshore : propositions de trois opérateurs internationaux.

l Projet de préservation de la biodiversité dans les parcs culturels du sud du pays.



Dans une déclaration à notre journal et en réponse à une question sur l’avancement des discussions entre le groupe Sonatrach et la compagnie pétrolière américaine Exxon Mobil —qui a fait part de son intérêt à travailler en Algérie— le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a indiqué qu’il «s’agit d’un travail à long terme».

«Nous sommes en train de leur faire connaître Sonatrach qui est une entreprise différente et dans ce sens, nous essayons les convaincre que c’est un partenaire nouveau, intelligent, intéressé pour faire du business et nous souhaitons qu’ils viennent», a-t-il précisé. «Nous avons déjà tenu trois réunions avec eux et les choses avancent tranquillement et donc nous espérons pouvoir réaliser quelque chose avec eux dans un futur proche», a-t-il déclaré.

A une question sur la nature des préoccupations des responsables de la compagnie américaine quant aux conditions d’investissement dans notre pays et leur connaissance de la législation régissant le secteur des hydrocarbures, M. Ould Kaddour dira : «Ils sont venus pour voir la réalité des choses sur le terrain et comment nous fonctionnons. Ils ont affaire à une entreprise normale. Ils sont venus aussi pour savoir quel était l’état de la sécurité et la stabilité du pays et ils ont été bien servis car nous avons eu la visite d’une délégation de congressistes américains à El Merk qui sont revenus absolument satisfaits. La sécurité et la stabilité sont des éléments fondamentaux de prise de décision pour revenir», a-t-il continué. Il a aussi ajouté qu’«il faut reconnaître que grâce notre ministère de la défense, les orientations et les décisions du Président de la République, Abdelazziz Bouteflika, la sécurité est devenue un élément fondamental et notre pays est extrêmement sûr».

Amel Saher