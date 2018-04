syndicalisme : 35 organisations dans l’illégalité

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé, hier, à l’Ecole nationale de la sécurité, en marge du Regroupement national des directeurs de wilaya de la Caisse nationale de sécurité sociale des non- salariés (CASNOS) que les organisations syndicales doivent se soumettre aux lois de la République, elles sont dans l’obligation de déposer au niveau du ministère de la Justice un document mettant en avant leur taux de représentation dans chaque entreprise, et qu’à la date limite écoulée « 16 syndicats seulement ont déposé leur dossier de représentation, tandis que 35 autres n’ont pas pris la peine de le déposer, ne respectent pas les lois de la République, de ce fait ces derniers sont dans une situation d’illégalité ».

Le ministre a rappelé l’existence de «65 syndicats des travailleurs et 36 autres des patronats inscrits au niveau du ministère du Travail».

Le ministre a affiché son incompréhension quant à l’intersyndicale de la Fonction publique, regroupant douze syndicats qui appellent à l’organisation d’une grève générale et nationale le 1er mai prochain, à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs: « L’appel à la grève de l’intersyndicale est illégal, surtout lorsqu’on sait que ces mêmes syndicats n’ont rien déposé jusqu’à aujourd’hui. » Il dira que le financement non conventionnel est en train d’apporter un plus à l’économie nationale qui poursuit son évolution.

Ferme et décidé d’en finir une fois pour toutes avec les syndicats « hors la loi », le ministre annoncera que la liste des syndicats qui ne sont pas en règle sera publiée dimanche, au plus tard lundi 23 avril prochain. Les syndicats qui ne se soumettront pas à la loi seront interdits d’exercer et « nous allons prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces syndicats hors la loi », lancera le ministre.

Toutefois, il précisera que les syndicats qui n’ont pas déposé le document en question ne seront pas sanctionnés : «Cela ne voudra pas dire que l’agrément de ces organisations sera gelé ou que celles-ci ne pourront plus activer», néanmoins, selon lui, ces organisations syndicales «n’auront plus la possibilité de prétendre à la revendication et la négociation». Le ministre ajoutera que la loi autorise les syndicats, pour ne pas leur faire perdre leurs droits à la négociation et la revendication, à déposer les dossiers de représentation à une autre date, par exemple à la fin avril ou à la fin mai. M. Zemali poursuivra ses précisions en indiquant que cette procédure est une «bonne chose» pour l’organisation syndicale, à travers laquelle elle pourra «mesurer réellement son poids dans le secteur qu’elle représente, ce qui lui permettra d’évaluer et de renforcer ses activités». Néanmoins, le membre du gouvernement a promis de mettre un terme aux syndicats activant dans l’illégalité. Le ministre dira que certains syndicats n’ont pas d’assemblée générale depuis 10 ou 15 ans, une manière de dénoncer le non sérieux de ces organisations.

Il est utile de préciser que les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l’effectif total des travailleurs salariés couverts par les statuts desdites organisations syndicales et/ou ayant une représentation d’au moins 20% au sein du comité de participation, lorsque ce dernier existe au sein de l’organisme employeur concerné.

Sur un autre chapitre, à propos du dernier rapport sur la situation économique du pays, établi par la Banque mondiale au sujet de l’utilisation par l’Algérie du financement non conventionnel, la qualifiant de « très préoccupante » et annonçant que « le pays se dirige vers une crise financière », M. Zemali a regretté de voir un tel rapport, tout en affirmant que les chiffres de la Banque mondiale concernant l’économie algérienne sont « faux ».

Au sujet de la liste des métiers pénibles, le ministre précisera que son département ne va pas se précipiter pour annoncer la liste des métiers en question tout en rappelant que la Commission technique multisectorielle chargée de proposer la liste du travail présentant une haute pénibilité, la durée minimale passée au sein de ces postes, les minimas de la pension de retraite correspondant active toujours pour arrêter la liste des métiers pénibles.

