Promotion du tourisme : Vecteur de la diversification

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue, hier, avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur les voies et moyens de promouvoir le tourisme et d’en faire un vecteur de la diversification de l’économie nationale, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre du Tourisme, qui recevait les représentants de la Fédération nationale des hôteliers, de la Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyages et du Syndicat national des agences de voyage, a précisé que les partenaires sociaux et les acteurs du secteur «sont de véritables partenaires dans la concrétisation du programme du gouvernement visant à relancer le secteur et à en faire un vecteur de la diversification de l’économie nationale». Le ministre s’est dit «prêt à poursuivre le dialogue et à aplanir toutes les entraves au développement du tourisme en Algérie», appelant les partenaires sociaux et les acteurs du secteur à «faire des propositions concrètes à même de leur permettre de mener à bien leurs missions».

Les partenaires sociaux ont, de leur côté, fait part de leur «disponibilité à soutenir et à accompagner les efforts du ministère en vue de promouvoir le tourisme et la destination Algérie».



Mois du patrimoine

Renforcer l’unité du peuple

L’ouverture du mois du patrimoine hier à Chlef a été marquée par l’organisation d’activités culturelles multiples, suscitant l’engouement d’un public nombreux. Cette édition lancée sous le signe «Mon patrimoine, Mon avenir» accorde une attention particulière aux enfants de 6 à 18 ans, a indiqué à l’APS la directrice de la culture, Fatima Bekara. De nombreux citoyens, présents sur place, n’ont pas manqué d’exprimer à l’APS, leur satisfaction à l’égard de cet événement culturel, ayant offert la «part belle aux enfants», selon l’expression de D. Kouider, qui a estimé que c’est également «une opportunité pour nous réconcilier avec notre mémoire collective». Quant à sa concitoyenne Fatima, elle a plaidé pour la multiplication de ce type de manifestations qui «préservent notre identité, tout en renforçant l’unité du peuple algérien».