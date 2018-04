Mises en place au profit des handicapés : Des fermes pédagogiques

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a fait part, à Aïn Defla, de la volonté de son département de généraliser l’opération relative aux fermes pédagogiques au profit des handicapés à l’ensemble des wilayas du pays. Nous nous employons à faire en sorte que l’opération relative aux fermes pédagogiques que nous avons lancée au profit des handicapés ne pouvant pas suivre une formation professionnelle en coordination avec le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, soit généralisée à l’ensemble des wilayas du pays, a affirmé la ministre qui inspectait l’école des sourds-muets de Aïn Defla dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya. Elle a soutenu qu’au lieu qu’un jeune, ayant quitté un centre pédagogique rentre chez lui pour se voir enfermer par ses parents dans sa chambre ou se retrouver à errer dans la rue, il lui est plus bénéfique d’opter pour les fermes pédagogiques dont la raison d’exister à trait au compter sur soi et à la lutte contre l’esprit d’assistanat. Soutenant que la concrétisation des projets se rapportant aux fermes pilotes ne nécessite pas de gros moyens mais le soutien et l’accompagnement des autorités locales. Elle a invité les associations à caractère social et humanitaire à s’impliquer dans cette démarche également synonyme de dynamisation social et économique du pays. Dans certaines wilayas, comme Bouira et Mostaganem, l’opération a réussi de fort belle manière, s’est-elle réjouie, signalant que dans la wilaya de Biskra, un bienfaiteur a fait don d’une palmeraie s’étendant sur 20 ha (comptant 2.500 palmiers) en vue d’être exploitée dans ce cadre.

Pour la ministre, le département de la solidarité nationale a une chance inouïe dans le sens où les bienfaiteurs et la société civile de façon générale s’impliquent dans la concrétisation des projets d’intérêt général, contribuant par ricochet au raffermissement des liens entre les membres de la société. S’attardant sur Aïn Defla, elle a estimé qu’au regard des potentialités dont elle dispose dans le domaine de l’agriculture et des ressources hydriques (5 barrages où peut se pratiquer l’aquaculture), elle a noté que cette wilaya doit constituer un modèle dans le domaine des fermes pédagogiques, relevant qu’en général, les personnes accusant une déficience mentale aiment vivre au contact de la nature. Je ne ferais preuve d’aucune originalité en disant que comparativement aux sourds-muets par exemple, le handicap mental est lourd car nécessitant une présence constante et un dévouement exemplaire, a-t-elle observé, estimant que la presse doit valoriser davantage les efforts visant la prise en charge de cette frange de la société. Rappelant que la décision de permettre au privé d’investir dans le domaine de la réalisation des centres psycho-pédagogiques traduit le souci de la prise en charge des handicapés, elle a affirmé que la mise sur pied de structures prenant en charge les handicapés permettra à nombre de diplômés universitaires de prendre part activement à cette démarche.

Mme Eddalia s’était rendue au début de sa visite au centre polyvalent de la prévention des jeunes de Khémis Miliana.

Mettant l’accent sur la nécessité de séparer les mineurs, auteurs de délits, de ceux se trouvant en danger moral, elle a noté que la bibliothèque de cette structure devait répondre aux exigences de l’ère du numérique. A la maison de la solidarité des associations du chef-lieu de wilaya, la ministre a visité les ateliers pédagogiques et les classes spéciales destinées aux enfants autistes, invitant le personnel d’encadrement à mettre sur pied des cycles de vulgarisation et d’information au profit des parents sur des aspects se rapportant à ce trouble.