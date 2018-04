Métro d’Alger : Mise en service de deux nouvelles extensions début 2019

« Les extensions du métro d’Alger allant d’El Harrach vers l’Aéroport international Houari-Boumediene et de Ain Naâdja vers Baraki seront mises en service au début de l’année prochaine. » C’est ce que vient d’annoncer le directeur général de l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA), M. Mustapha Kouraba.

Lors d’un exposé présenté à l’Assemblée populaire nationale (APN) et consacré au développement du secteur des transports, M. Kouraba a révélé que les travaux y afférents sont actuellement en cours pour la livraison de ces deux extensions dans les plus brefs délais.

Dans son exposé, le DG de l’EMA a fait savoir que la ligne reliant Ain Naâdja à Baraki s’étend sur une distance de 6 km avec 6 stations, alors que celle d’El Harrach-Aéroport international Houari-Boumediene s’étend sur 9,5 km avec 9 stations sur tout le parcours.

Evoquant les grandes réalisations soutenues par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en matière de transport urbain, M. Kouraba a indiqué que de nouvelles extensions sont en cours de réalisation, précisant que les études de faisabilité relatives à l’extension de la ligne du métro à partir de la place des Martyrs vers Bab El-Oued et Chevalley (8 km) et Dely Ibrahim, Ouled Fayet, Chéraga, El Achour et Draria (14 km) ont été parachevées et que le lancement des travaux est prévu incessamment.

Il a, dans le sillage, mis en exergue le développement du secteur des transports au cours des deux dernières décennies, précisant qu’à l’horizon 2022, la ligne du métro d’Alger s’étendra sur 34 km avec 34 stations, alors qu’elle était de 9 km avec 10 stations au début de son exploitation en novembre 2011.

« Pas moins de 130.000 voyageurs sont transportés quotidiennement par le métro d’Alger », a révélé M. Kouraba, estimant que ce chiffre pourra atteindre les 200.000 voyageurs/jour après l’entrée en service des stations Place des Martyrs et Ain Naâdja qui a été inaugurée le 9 avril dernier.

Il faut souligner dans ce contexte, que le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, a révélé, dernièrement, que le réseau des lignes du métro d’Alger connaîtra, à l’horizon 2030, une extension de 54 km et comptera 55 nouvelles stations.

Concernant le transport par tramway, M. Kouraba a annoncé la mise en service, à partir du 8 mai prochain, du tramway de Sétif qui s’étalera sur une distance de 15 km, comportant 27 stations.

« La réception du tramway de Sétif permettra d’élargir le parc des tramways en Algérie qui se trouvent, actuellement, à Alger, à Oran, à Constantine, à Sidi Bel Abbès et à Ouargla », a-t-il expliqué, ajoutant que les projets du tramway et le transport par téléphérage, visent à faciliter le déplacement des Algériens et à désengorger les grandes villes.

Saisissant l’occasion, le responsable a évoqué les projets de tramways en cours de réalisation, citant le tramway de Constantine qui est actuellement en cours d’extension et la ligne de Zouaghi vers la nouvelle ville Ali-Mendjeli, qui s’étale sur une distance de 10,3 km, comportant 11 stations.

M. Kouraba a, à ce sujet, indiqué que les trains nécessaires à l’activation de cette ligne se trouvent au niveau de la gare de Constantine, ajoutant que les travaux sont en cours au niveau du tramway de Mostaganem.

« Le tramway de Mostaganem s’étale sur une distance de 14 km et comporte 24 stations », a-t-il précisé, tout en mettant l’accent sur l’importance du développement de ce genre de transports pour satisfaire la population dans cette région.

Evoquant, par ailleurs, les projets gelés de tramways, le responsable a indiqué qu’il s’agit de l’extension de la ligne reliant la station des Fusillés à celle de Bir Mourad Rais, à Alger, et des tramways de la wilaya d’Annaba, de Batna et d’Oran (Bir El Djir vers l’aéroport d’Es-Sénia) ainsi que la nouvelle ligne reliant la gare routière à Ben Arba (Oran).

S’agissant du transport par câbles, M. Kouraba, qui a rappelé les travaux de renouvellement et de réhabilitation des téléphériques, a indiqué que le secteur comporte 381 cabines de transport par câbles à travers 28 km de ligne, transportant annuellement des millions de visiteurs. Selon le même responsable, de nouvelles lignes seront prochainement réceptionnées et viendront renforcer celles déjà existantes. Il s’agit de la ligne reliant Bab El Oued à Zghara (Alger) dont la mise en service est prévue en août prochain, et les lignes de téléphériques de la wilaya de Tizi Ouzou qui seront réceptionnées entre fin 2018 et début 2019.

Kamélia Hadjib