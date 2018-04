N’essayez pas l’ignorance

«Si vous pensez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance», avait asséné un Président américain dès le XIXe siècle, pour signifier que la formation de la jeunesse est l’unique voie à même de réaliser les desseins d’une nation.

Cette dernière ne doit jamais négliger cette seule richesse pérenne, car constituant une force vitale sur les épaules de laquelle repose le projet d’édification nationale dans une ère aux transformations technologiques s’opérant à la vitesse de la lumière, qu’il ne s’agit pas uniquement d’accompagner, mais aussi d’anticiper, au risque d’être dépassé par les innovations incessantes. La formation des générations montantes est aussi une antidote contre toutes les dérives extrémistes, que certaines parties malintentionnées ne cessent de tenter de leur inculquer. L’école devrait être un rempart contre ces velléités. Et c’est effectivement le cas, si l’on prend en considération le fait que chaque matin, un quart de la population se rend aux écoles, aux universités ou aux centres de formation professionnelle, pour s’abreuver de science et de savoir, et s’armer pour affronter les défis qui s’imposent au pays. Ce même pays qui consacre un budget important à ces secteurs, car conscient de l’impérative nécessité de préparer la relève qui va prendre en main la gestion du chantier du développement de l’ensemble du territoire, en répondant aux besoins de doter ses structures en informaticiens, ingénieurs, médecins, démographes et sociologues.

Le prix à payer consiste à mobiliser plus de 10 milliards de dollars annuellement à destination de l’enseignement et de la recherche scientifique, afin d’atteindre des taux de scolarisation avoisinant les 100%, extirpant, de la sorte, une part importante des enfants de la patrie des affres de l’ignorance. Ces efforts ont porté leurs fruits. «Nous réalisons des réussites dans divers domaines. Ces acquis sont tout à notre honneur, en cette conjoncture régionale et civilisationnelle instable, et dont les idées dangereuses ne nous ont pas épargnés», a d’ailleurs souligné le Président de la République, à l’occasion de la journée du Savoir.

El Moudjahid