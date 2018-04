Protection de l’enfant et de la femme : Grandes et inédites avancées en la matière

Les femmes et les enfants d’abord. C’est ainsi que l’on peut qualifier les mesures importantes prises par le Président de la République pour renforcer la protection de cette frange de la population, très souvent victimes de leur statut qui fait d’elles des personnes fragiles et vulnérables, «ciblées», voire harcelées. Les assaillants, les provocateurs, les kidnappeurs, les fuyards de responsabilités, les auteurs d’abandon familial paieront cher leur acte irréfléchi ou sous estimé.

Il n’est plus toléré de violenter sa femme ou sa sœur, sa collègue ou une simple femme rencontrée sur son chemin. Il n’est pas non plus admis de «fuir ses responsabilités» quand il faut de prendre en charge sa famille tout comme il est hors de question de maltraiter un enfant. L’arsenal juridique a été revu et corrigé et des dispositions fermes, ont été ainsi prises par le Premier magistrat du pays, pour que ces actes relèvent carrément du pénal. La loi relative à la protection de l’enfance, en vigueur depuis 2015 a, en effet, remis les pendules à l’heure pour éviter à l’enfant tout danger moral ou une atteinte de quelque sorte qu’elle soit. L’article 2 est clair à ce sujet. Parmi ces situations le texte de loi énonce particulièrement la perte des parents pour se retrouver sans soutien familial ; l’exposition de l’enfant à l’abandon ou au vagabondage et les abus physiques et sexuelles contre ce dernier.

L’enfant surdoué, en vertu de cette même loi, bénéficie d’une protection spéciale de l’Etat pour le développement de ses dons et facultés mentales. Dans le même sillage, un organe a été créé, en l’occurrence, l’instance nationale pour la protection et la promotion de l’enfance. S’agissant des versements des pensions, en cas de divorce, le législateur intervient, une fois de plus, pas seulement en rendant passible de poursuite judiciaire, emprisonnement et amendes aux pères contrevenants, mais également la création d’un fonds spécial pour les femmes divorcées ayant la garde des enfants et dont les pères ne s’acquittent pas de ce devoir. Il faut savoir qu’au cours de l’année 2017, un montant de 7,7 milliards de dinars a été consacré à celui-ci, contre 1,7 milliards de dinars en 2016. Cet organe, pour rappel, a permis la prise en charge de 913 femmes et 1.867 enfants, bénéficiant ainsi de versements des redevances financières par les ex-conjoints. Une bouée de sauvetage, certainement pour des milliers de femmes qui ont rompu l’acte de mariage et qui se retrouvent sans ressources, notamment les non actives, sachant que durant la seule année 2017, plus de 68.000 cas de divorce ont été recensés. En fait, l’année 2015, peut être qualifiée de celle de tous les espoirs et la levée de tabous sur des sujets qui, jusque-là, ne sortaient pas des quatre murs de la maison.

Encore une fois, le législateur est là pour réhabiliter les femmes dans leurs droits au respect et la considération en tant qu’être humain avec une loi qui les protège contre les harcèlements dans la rue, les lieux de travail et autres. Les auteurs de ces actes sont passibles de six mois de prison. Comme quoi, le temps du sexisme et de la misogynie est révolu. En tout cas, ces acquis ne peuvent que baliser le terrain pour aller vers une meilleure protection de la femme et des enfants.

Samia D.