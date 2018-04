Célébration de « la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix » à notre forum

l Les participants ont remercié le président de la république pour nous avoir réconciliés avec notre identité, notre Histoire et avec nous-mêmes.

La présidente de l’Organisation nationale de la promotion de la culture de la paix et de réconciliation a choisi le Centre de presse d’El Moudjahid, pour annoncer les préparatifs de la célébration, pour la première fois, de la Journée mondiale du vivre ensemble en paix. Un projet porté par l’Algérie et adopté par l’ONU le 8 décembre 2017. La date du 16 mai a été retenue, pour marquer une halte et interpeller tous ceux qui veulent se rassembler sans se ressembler, et rassembler pour assembler.

L’Organisation nationale de la promotion de la culture de la paix et de la réconciliation dont la vocation est de promouvoir le désir de vivre et d’agir ensemble dans la différence et dans la diversité est la première à annoncer son programme d’activités marquant la journée du 16 mai. Sa présidente, Mme Fatma-Zohra Bousbaa, a rappelé hier, l’attachement de l’Algérie à la culture de la paix, à la réconciliation nationale et à la solidarité. C’est pourquoi, dit-elle, sa voix est écoutée dans le concert des nations, et ses propositions partagées. Pour preuve, la résolution visant à instaurer une Journée internationale du vivre ensemble dans la paix a été adoptée à l’unanimité et 172 pays se sont engagés à célébrer cette journée internationale.

Ce qui doit, souligne Mme Bousbaa, constituer «un motif de fierté pour nous Algériens, qui avons su surmonter une tragédie nationale grâce à la clairvoyance du Président de la République qui a éteint les feux de la fitna et a réconcilié les Algériens qui ont donné une leçon au monde, en dépassant les rancœurs et les haines, et ont fait le choix de tourner une page douloureuse. La célébration de cette journée, dont la quintessence est partagée par tous ceux qui prônent la tolérance sera marquée par des activités à caractère pédagogique et de sensibilisation pour une culture de la coexistence. Elles cibleront essentiellement les jeunes, et porteront sur la cohabitation harmonieuse, la compréhension et le respect mutuel, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de culture, de civilisation, de langue ou de religion. Pour la responsable de l’Organisation, cette célébration constitue une nouvelle occasion pour exprimer le désir du vivre ensemble et d’œuvrer au respect de la diversité et la consécration de l’esprit de solidarité et de la cohésion nationale. Invité d’honneur, l’Ambassadeur de la République sahraouie, Abdelkader Taleb Omar estime que la célébration de la journée du Vivre ensemble en paix doit avoir la dimension qu’elle mérite et surtout une occasion pour mettre en évidence le rôle de l’Algérie dans l’instauration de la stabilité et la paix dans la région et son engagement dans la défense des causes justes.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Union des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui qui voit dans la résolution onusienne une marque de respect pour l’Algérie et dénote que notre pays a son poids et une place de privilège dans l’Organisation des Nations unies. Et ce statut, l’Algérie le doit, ajoute-t-il au Chef de l’Etat, qui fait de nos faiblesse notre force dans un monde où il n’y a pas de place pour les faibles. De son côté, le président de la Coordination des associations de soutien au programme du Président de la République, a remercié M. Bouteflika, pour toutes les réalisations entreprises et tous les acquis qui ont pu voir le jour grâce à la politique de la concorde et de la réconciliation nationale.

L’intervenant a remercié le Président pour nous avoir réconciliés avec notre identité, notre histoire et nous mêmes. Il n’y a pas meilleure leçon du vivre ensemble en paix. Il y a lieu de noter que cette conférence a débuté avec une minute de silence à la mémoire des 257 victimes du crash d’avion survenu mercredi dernier, à Boufarik. Les participants ont eu, par ailleurs, une pieuse pensée pour le comédien Mohamed Djeddi, plus connu sous le nom de «Houari Boudaw», décédé dimanche dernier.

Nora Chergui

Le Fruit d’un long processus



L’Assemblée générale de l’ONU a adopté à l’unanimité, le 8 décembre 2017, un projet de résolution, soutenue par l’Algérie, visant à instaurer une «Journée internationale du Vivre ensemble dans la paix ». Celle-ci aura donc lieu tous les 16 mai. Pour l’assemblée générale, il s’agit par là de renforcer une coopération déjà «active» entre l’ONU et «les organisations confessionnelles et culturelles» et de soutenir les initiatives de la société civile en faveur du dialogue des religions et des cultures. «La société civile, y compris les milieux universitaires et associatifs, joue un rôle important dans la promotion du dialogue entre les religions et les cultures», souligne la proclamation. Cette journée internationale est donc un moyen supplémentaire de la «mobiliser», en «renforçant ses moyens (et) en lui ouvrant des perspectives nouvelles». Cette démarche algérienne s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion des valeurs de la culture de la paix et de la réconciliation au niveau international, a été parrainée par plus d’une centaine d’Etats. La célébration annuelle de cette Journée internationale par les Etats, les Nations unies, les organisations internationales et régionales, la société civile et les particuliers, sera l’occasion pour tous d’exprimer le désir de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde de paix, de solidarité et d’harmonie. Pour rappel ’initiative algérienne est le fruit d’un long processus conduit par le ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec l’Association Internationale Soufie Alawiyya (AISA), dont le président d’honneur et guide spirituel de la Tariqa Alawiyya est le Cheikh Khaled Bentounes.