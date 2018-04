Exercice 2014-2018 : Un projet de société aux multiples dimensions

Au-delà de ce que peut bien vouloir véhiculer le concept de «projet de société», dans sa consonance sémantique, celui du Président Abdelaziz Bouteflika se sera traduit par de multiples dimensions, concrètes, et dans des circonstances qui, pour bien d’observateurs, ne pouvaient faciliter la tâche à cet homme qui, conduit à la tête du pays le 15 avril 1999, comptait entreprendre au lendemain de son investiture. Des circonstances très particulières que traversait l’Algérie, non encore sortie du chaos dans lequel elle avait été plongée durant toute une décennie et qui, sans aucun doute, ne pouvait, du jour au lendemain, cicatriser toutes ces plaies issues de ces dix années «noires». Pour construire un pays, à la fois fort de ses potentialités et moderne, le (re)construire afin d’affronter tous les changements auxquels il devait faire face, il fallait tout d’abord cicatriser ces plaies et traiter toutes ces séquelles dont l’impact négatif était très visible, aussi bien sur la scène politique, divisée, que sur celle d’une économie en pleine dépression et une situation sécuritaire non encore recouvrée. À ce stade-là, il convient de rappeler que le Président Bouteflika, à son arrivée à la tête du pays, venait d’hériter d’une situation des plus alambiquées : un pays endetté à hauteur de 30 milliards de dollars, des pertes de plus de 60 milliards de dollars et 100.000 morts, aux côtés de milliers de blessés, de veuves et d’orphelins. Son projet de société, dans toutes ses facettes (politique, économique, éducative, sociale… ) ne pouvait, en ces circonstances, être lancé sans que soit d’abord mis en place une stratégie imminente et efficace pour une réconciliation nationale, et dont le Président avait fait la promesse d’en assurer la teneur.



Le pays a connu un développement tous azimuts



Une entreprise traduite par la Concorde civile, soumise au référendum du 16 avril 1999 et ayant obtenu 98% de suffrages favorables, ouvrant ainsi la voie à un rétablissement progressif de la paix et de la sécurité dans le pays, conjointement à des actions menées pour une restructuration étatique, telles une refonte des systèmes judiciaire, éducatif et bancaire, ainsi que certaines mesures économiques, non moins importantes. Des mesures dans lesquelles le Chef de l’État se sera personnellement investi et qui se seront soldées par le remboursement anticipé de la totalité de la dette rééchelonnée du pays, pour un montant de 7,7 milliards de dollars, notamment au profit des créanciers du Club de Paris. La dette de l’Algérie, estimée à l’époque (en 1996) à 33 milliards de dollars, n’était plus que de 4,5 milliards de dollars en 2007. Une manœuvre financière qui permettait ainsi au pays de ne plus être sous l’emprise de ses créanciers. Bien mieux encore, l’Algérie est reconnue, en 2012, comme le pays le moins endetté de la région par le FMI et la Banque mondiale.

Aujourd’hui, et sous la gouvernance du Président Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie n’a plus aucune dette, et elle est parvenue à annuler celles de 14 pays africains, estimées à 992 millions de dollars. Les réalisations entamées par le Président de la République, au cours de ses quatre mandats, sont aussi nombreuses que gigantesques, et leur entreprise relève bien plus de défis, que de simples concrétisations, non seulement en raison des circonstances dans lesquelles elles ont été exécutées, mais aussi par les progrès qu’elles ont permis d’enregistrer, dans des domaines aussi primordiaux les uns que les autres (hydraulique, éducation, santé, transport… ). On ne peut ainsi en souligner l’ampleur qu’en énumérant leur impact sur le quotidien des citoyens, à l’exemple de celui de l’Énergie, dont le développement a essentiellement été focalisé sur une meilleure qualité de vie des citoyens.



Développement du Sud et des Hauts-Plateaux



Multiples et nombreuses sont les actions engagées dans ce secteur, qui, en 2014, ont permis de passer à un taux de raccordement en électricité de 88,7% (en 2000) à 99%. Entre 2010 et 2014, le nombre de foyers raccordés à l’électricité est passé à 3.618.707. Dans les coins les plus reculés et les plus isolés du pays, l’électricité est présente, alors que la production de ce type d’énergie a atteint, à travers le territoire national, 11.400 MW ; une puissance que de nouvelles centrales électriques sont venues conforter, dès 2017. Ce développement de l’énergie électrique, qui s’inscrit dans l’une des préoccupations du programme du Président de la République, c’est aussi 150.000 km de lignes HT en cours de réalisation, à ajouter aux 13.000 km déjà existants et aux 22,6 milliards de m3 de gaz naturel acheminés vers 3,7 millions de foyers. On n’aura point lésiné sur les moyens, vu que toutes ces réalisations ont atteint les 27 milliards de dollars. À la tête du pays et dès sa première investiture, le Président Abdelaziz Bouteflika devait également faire face à l’un des problèmes cruciaux que vivaient la majorité des familles algériennes, en l’occurrence les conditions de vie dans des espaces exigus ou insalubres, à savoir donc le problème du logement. Un véritable pari et défi lancé par le Président, et qui, de 1999 à 2014, aura abouti à la réalisation et à la livraison de 2,7 millions de logements, dans le cadre d’une amélioration de la qualité de vie des citoyens. Alors que le taux d’occupation en 2013, était de 4,65% par logement, le parc immobilier est passé de 5.416.331 unités en 2000, à 8.040.932 unités en 2013, soit une augmentation de 2.600.000 logements. Apporter son soutien à la concrétisation de cette énorme entreprise mise en place, pour lutter contre ce problème, sous ses différents aspects (habitats précaires, logements inadaptés aux conditions de vie des familles nombreuses ou démunies… ), le Président n’a pas hésité à apporter le soutien financier de l’État, pour 203,5 milliards de dinars, en 2013, alors qu’il n’était que de 67 milliards de dinars en 2000.

Le Sud et les Hauts-Plateaux ont également bénéficié de 93.000 logements construits pour cette même période, en plus des 53.000 autres logements dont a bénéficié le Grand Sud. Il va sans dire que tous ces projets de construction de logements sont aussi accompagnés de projets d’amélioration urbaine, estimés à 300 milliards de dinars, alors que les études techniques des déficits en infrastructures, au niveau de villes et des cités, auront absorbé quelque 448 milliards de dinars. C’est à partir de 2009 qu’ont été lancées différentes formules de logement, qui ont permis la réalisation, jusqu’en 2013, de 950.981 unités LPL, LSP, LLV et logements ruraux.

Ce ne sont-là, bien-entendu, que deux volets du projet de société que le Président Abdelaziz Bouteflika n’a pas hésité à mettre en place, et non des moindres par rapport aux autres domaines, aussi primordiaux les uns que les autres, à l’exemple de la santé, de l’éducation, de la culture, du transport et de la jeunesse. Bien de statuts ont également eu leur part d’intérêt dans cette entreprise de réforme de grande envergure, tels que le code de la famille, le statut de la femme et la place de la jeunesse dans notre société. Lorsque l’on évoque les grandes réalisations, sous la gouvernance du Président Abdelaziz Bouteflika, on ne peut omettre les efforts consentis, dans l’optique de fortifier et de moderniser notre Armée, aussi bien par une formation de ses éléments, tous corps confondus, que par l’acquisition de moyens modernes, à la hauteur des défis sécuritaires du moment. Évoquer toutes les entreprises du Président de la République, c’est ne pas faire fi de ce sens de l’écoute qu’il a su développer avec ses concitoyens et cette grande sagesse dans la prise de décisions, face à toutes les situations qui ont entravé son parcours, notamment les plus imminentes et les celles sujettes à des tensions. Aujourd’hui, nul ne peut nier que c’est sous la gouvernance du Président Bouteflika que la paix et la sécurité du pays ont pu être réinstaurées, que les Algériens avaient cru perdre à jamais, au cours de la décennie noire.

Ramdane Bezza





SIDI BEL-ABBèS

La remise à niveau d’une wilaya

Le commun des visiteurs de la cité de la Mekerra relève, à première vue, la mutation de cette agglomération qui, au gré de projets structurants, s’est reconfigurée pour s’inscrire dans la modernité et attirer les investisseurs potentiels dans la perspective d’exploiter au mieux ses potentialités et de créer des richesses. La wilaya s’est effectivement remise à niveau durant ces dernières années, certes, par un effort national d’équipement, mais aussi par la volonté politique exprimée par le Président de la République qui, au lendemain de sa première investiture, s’est engagé à rendre l’Algérie forte et sereine. Forte par la performance de son économie et sereine par l’efficacité dans le fonctionnement de ses institutions guidées depuis par les valeurs de l’État de droit et des droits de l’homme, et soumises aux paramètres de la transparence et de la rigueur dans leur gestion. À l’instar de toutes les régions du pays, Sidi Bel-Abbès n’a point échappé à la règle de la globalité, pour bénéficier d’un programme de développement d’une rare consistance qui lui a permis de s’équiper admirablement, d’assurer un équilibre entre ses zones et de jeter les fondements d’une infrastructure de base.

Les épreuves douloureuses d’une page de l’histoire sombre du pays ne sont que de lointains souvenirs, aussi lancinants soient-ils pour la population locale et la région, notamment, qui a subi les affres du terrorisme. La démarche de la réconciliation nationale est intervenue pour panser les plaies et permettre de renouer avec une activité socio-économique. Curieusement, trois secteurs, l’habitat, l’eau et l’enseignement supérieur, ont été au centre des priorités dans l’action préliminaire de ce programme, comme pour donner de l’espoir et de la vie, et lutter contre les formes de l’obscurantisme. Après effectivement l’expérience menée pour la promotion de la formule LSP localement, un effort soutenu a été consenti pour lancer une série de projets dépassant les soixante mille unités dans la promotion immobilière, le logement social, le logement participatif et l’AADL, atténuant l’intensité d’une crise. Par ailleurs, des opérations consistantes ont été engagées en direction du secteur de l’hydraulique pour répondre aux besoins de la population et mobiliser cette ressource jugée comme étant un facteur du développement durable. Adduction à partir des barrages limitrophes, captage dans les nappes phréatiques, fonçage de puits et autres actions de mobilisation, une amélioration sensible a été perçue dans l’alimentation en eau potable au niveau de l’ensemble des zones de la wilaya et préservant contre les inondations provoquée par Oued Mekerra, les agglomérations riveraines. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, un deuxième pôle universitaire fut érigé pour accueillir un effectif sans cesse croissant aujourd’hui de l’ordre de 36.000.000 étudiants.

De tels actes furent relayés par l’initiation de projets structurants, à l’image du tramway, du centre régional anticancéreux ou de l’aménagement d’Oued Mekerra. Aussi, le passage sur son territoire de l’autoroute sur 71 km au moins ou des lignes de chemins de fer menant au grand Sud et dans les Hauts-Plateaux a valorisé la position géographique de cette wilaya, devenue effectivement la plaque tournante de l’ouest du pays. C’est dire toute la consistance d’un programme d’équipement dont a bénéficié cette wilaya, que les gestionnaires sont tenus de mettre à profit et de rentabiliser, par la promotion de l’investissement productif. L’investissement productif, grâce à l’exploitation de potentialités existantes dans les secteurs de l’Agriculture, de l’Industrie et du Tourisme, dont les créneaux sont identifiés.

En clair, la wilaya de Sidi Bel-Abbès fut mise sur rails pour aborder dans la sérénité son propre développement et la promotion de sa population, dont le cadre de vie fut amélioré sensiblement au gré de projets d’aménagement urbain et rural, de réalisations d’infrastructure sportives et culturelles, et de création d’espaces de villégiature, de détente et de loisirs. Une wilaya remise à niveau vraiment, à la faveur de cette ère nouvelle, l’ère de l’investissement massif, de l’équipement et de la modernisation du pays.

Abbas Bellaha





BéJAïA

Un programme de développement ambitieux

Le programme du Président de la République, lancé depuis plusieurs années à travers les différentes wilayas du pays, a enregistré des résultats positifs sur le plan économique, avec un équilibre régional et un développement tous azimuts dans les différents secteurs d’activité. Un programme qui a permis d’injecter des sommes importantes pour le lancement de tous les chantiers de développement pour l’amélioration du cadre de vie des populations. Un programme sans précédent dont a bénéficié l’ensemble des régions du pays. Grace à ce programme, le citoyen a enregistré une avancée considérable dans son quotidien avec ces nouvelles routes, écoles, universités, hôpitaux et autres secteurs qui touchent de près les populations.

La wilaya de Bejaia a bénéficié d’un programme consistant qui a concerné tous les secteurs d’activité. Ce programme consiste en le lancement et l’achèvement des projets retenus. Des projets destinés à la mise à niveau à travers les différentes communes de la wilaya. Ainsi, au titre de l’année 2017, la wilaya de Bejaia a bénéficié d’une autorisation de programme d’ un montant global de 2.312.000.000 DA auquel s’ajoute un reliquat du programme antérieur de plus de 220 millions de dinars.



Gaz de ville, une priorité



Cette enveloppe financière a permis l’inscription de 533 opérations. Avec cette manne financière importante, la wilaya a axé principalement sa vision de développement sur des secteurs stratégiques qui ont enregistré des retards, d’où des taux inférieurs au taux national ou comparativement avec d’autres wilayas. Ainsi, quatre secteurs, à savoir l’énergie, avec le raccordement des foyers en gaz naturel, les ressources en eau, avec l’achèvement des projets d’alimentation en eau potable, l’habitat, qui connaît un grand déficit, et enfin les travaux publics avec des infrastructures de base lancées et dont les délais de réception ont largement été dépassés. Ainsi, pour le raccordement en gaz de ville des communes de la wilaya, Bejaia traîne avec le taux le plus faible du pays qui ne dépasse pas les 43%. Une attention particulière a été donnée à ce secteur en luttant d’abord contre le phénomène des oppositions des citoyens qui refusent le passage des canalisations sur leurs terrains privés. La vision est claire pour ce secteur, à savoir, 30 communes seront raccordées en gaz de ville avec un montant injecté de près de 10 milliards de dinars pour la wilaya, qui vient de bénéficier d’un programme de grande envergure. C’est une véritable aubaine pour les nombreuses localités situées dans des régions montagneuses au climat rigoureux, particulièrement en période hivernale. C’est dire que les populations privées de gaz de la wilaya auront encore à patienter deux années pour voir leur calvaire de gaz butane complètement disparus wilaya. Ainsi, avec un taux actuel qui ne dépasse guère les 43% de pénétration de gaz, pour quelque 50.000 foyers, la wilaya une fois tout ce programme achevé atteindra le taux de 85 % de raccordement en gaz de ville. Ce programme comprenant trois tranches continues où 4.700 km de réseaux de distribution seront réalisés pour alimenter 120.000 foyers, avec un montant global de près de 1.850 milliards de centimes pour un délai de réalisation fixé entre 18 et 24 mois. Avec ce montant financier, le feuilleton du gaz naturel à Bejaia sera définitivement réglé, pourvu que les populations épargnent ce projet des oppositions qui ne devraient plus trouver de prétexte.

Pour le secteur de l’habitat, qui lui aussi est mal loti, la wilaya a bénéficié à ce jour de 136.751 logements tous segments confondus, à savoir, LSP, RHP, rural et AADL. Uniquement pour l’année 2017, la wilaya de Bejaia a bénéficié de 28.750 logements publics locatifs dont 15.261 sont achevés et 12.558 en cours de réalisation et dont la consommation est de l’ordre de 16.647.207.000 DA. Le plus important dans ce programme d’habitat est la concentration des projets sur un site qui comprend tout le programme pour être transformé en une nouvelle ville avec tous les équipements sociaux et éducatifs. Le site du projet de réalisation d’un programme de 120.000 logements location-vente, auquel s’ajoute le chantier de réalisation de 4.200 logements location-vente AADL, est situé à Ighzer Azarif dans la commune d’Oued Ghir. Ce site, qui est en plein chantier, compte 8.100 logements AADL et 6.920 logements promotionnels locatifs (LPL) déjà en voie d’achèvement, ainsi que 56 équipements sociaux éducatifs, dont un lycée, un CEM et 5 groupes scolaires seront lancés prochainement. L’état d’avancement très appréciable de cette nouvelle ville de 16.000 logements tous segments confondus avec l’inscription du projet des VRD dont le montant avoisine les 17 milliards de dinars, laisse espérer que les logements achevés seront distribués avec toutes les commodités d’accueil. Pour le secteur des ressources en eau

(hydraulique), la wilaya de Bejaia possède des ressources importantes dépassant les besoins réels des populations, il faut une bonne gestion de l’eau et une exploitation plus appropriée avec une mise à niveau, une réhabilitation des réseaux et l’achèvement des projets en cours de réalisation pour permettre aux 24 communes de la wilaya d’être alimentées avec une plage horaire de 20 heures par jour avant le mois de ramadhan prochain. 24 communes de la wilaya sont alimentées au quotidien dont 17 à partir du couloir de Tichi Haff, une commune à travers le barrage Ighil Amda, 17 autres verront leur alimentation améliorée d’ici la prochaine période estivale, et pour les 5 communes restantes ce sera après le lancement de l’appel d’offres. C’est dire que près de 41 communes de la wilaya auront de l’eau avec une plage horaire de 20H/jour avant la fin du semestre 2019. Ainsi, avec un volume d’eau destiné à l’AEP de 256.000 m3 jour, les besoins de la wilaya ne sont que de 144.000 m3 jour. L’objectif tracé lors de cette visite se distingue en trois phases.



Approvisionnement en eau potable :

une prise en charge considérable



Pour la saison estivale 2018, 24 communes, soit 479 villages et 332.000 habitants, passeront à une alimentation au quotidien. Sur ces 24 communes, 17 sont concernées par le transfert à partir du barrage de Tichi Haff dont les travaux de raccordement sont en voie d’achèvement. Il s’agit de Beni Djellil, Feraoun, Semaoun, Souk Oufella, Barbacha, Tifra, Beni Maouche, Tibane, El Flaye, Sidi Ayad, Tinebdar, Timezrit, Chemini, Fenaia, Tamokra, Msisna et Bouhamza. La commune de Draa El Gaid est concernée par le transfert d’Ighil Amda. Pour les 6 communes restantes, des actions d’amélioration ont été engagées. Elles portent sur la mise à niveau des réseaux et des installations hydrauliques, pris en charge dans les différents programmes de développement. Pour la fin d’année 2018, 12 autres communes (Kendira, El Kseur, Toudja, Akfadou, Ouzellaguen, Tameridjt, Taskriout, Ait Smail, Kherrata, Adekar, Taourirt Ighil et Boukhelifa) passeront à une alimentation quotidienne. Ces dernières nécessitent des travaux de mise à niveau des réseaux pour lesquels les financements sont octroyés et les travaux sont en cours de lancement. Avant le ramadhan 2019, les cinq communes restantes, à savoir Boudjellil, Beni Melikeche, Ighil Ali, Ait Rezine et Igherem passeront à une alimentation quotidienne. Un appel d’offres est en cours de lancement. 2,5 milliards de dinars ont été mobilisés pour exécuter le programme tracé. Un projet de réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer est octroyé également pour notre wilaya afin d’assurer une sécurité en matière d’alimentation en eau. Un programme très ambitieux qui est en cours de réalisation et qui permettra d’assurer une alimentation quotidienne H24 pour les communes de la wilaya de Bejaia. Avec 1,6 milliard de dinars pour la réhabilitation du réseau AEP, un programme d’urgence a été tracé pour rattraper le retard avec une enveloppe financière estimée à 280 milliards de centimes, destinée à prendre en charge des projets pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable des communes en souffrance. Le secteur des travaux publics a enregistré un essor considérable avec le lancement de trois importants projets en cours de réalisation et qui concernent la pénétrante autoroutière de 100 km reliant Ahnif dans la wilaya de Bouira au port de Bejaia. 50 km entre Ahnif et Takrietz (Sidi Aich) sont mis en service, soit 50% des travaux et dont la durée entre Bejaia et Alger a été réduite de deux heures, soit 4 heures de trajet au lieu de 6 heures auparavant. Dès l’achèvement total de ce projet, la capitale sera reliée en deux heures de trajet. Le second projet en voie d’achèvement est l’échangeur des 4 chemins à l’entrée de la ville de Bejaia qui permettra de fluidifier la circulation sur les trois routes nationales. Le taux d’avancement du projet d’aménagement et de réhabilitation des gorges de Kherrata est de 55%. Il va sans dire que grâce au programme très ambitieux du Président de la République, la wilaya de Bejaia a enregistré un développement important qui aspire aux attentes de ses populations.

Mustapha Laouer



Annaba

Les grands acquis

De profondes mutations socioéconomiques et culturelles ont été enregistrées durant ces quinze dernières années à l’échelle de la wilaya de Annaba, à l’instar des autres régions du pays, sous la conduite éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Par réalisation et par ordre d’importance, l’on peut citer la réhabilitation du complexe sidérurgique d’El Hadjar, qui a nécessité une enveloppe financière conséquente de l’ordre d’un milliard de dollars ayant permis le redémarrage et la remise en service de ses installations stratégiques, à l’exemple du Haut Fourneau. Cette opération, qui a suscité une grande satisfaction au sein des sidérurgistes, témoigne de la volonté politique de redonner un contenu concret à l’option de l’industrie industrialisante mise en œuvre au lendemain de l’indépendance du pays. L’investissement consenti dans ce cadre va permettre de porter la production d’acier liquide à 2,2 millions de tonnes par an. L’autre acquis, qui n’est pas des moindres, concerne le lancement entre 2013 et 2014 des travaux de réalisation de la nouvelle ville de Draa Errich, venue apporter des solutions au problème aigu du foncier et à la concrétisation des programmes d’équipements collectifs demeurés en hibernation depuis de longues années. Véritable nouveau centre urbain qu’on qualifie de ville intelligente dotée de toutes les commodités nécessaires à une vie décente, Draa Errich, située à 20 km à l’ouest de la ville de Annaba, comptera quelque 58.000 logements, tous segments confondus, dont plus de 6.000 unités ont été déjà achevées. Le centre de lutte contre le cancer (CLCC) représente également un acquis important. Mis en service depuis 2015, le CLCC est venu ainsi répondre aux besoins des patients de la région Est du pays qui ne se déplaceront plus à Constantine, à Alger et Ouargla. Outre cela, la wilaya a bénéficié d’un projet de réalisation d’un établissement hospitalier spécialisé en chirurgie cardio-vasculaire d’une capacité de 120 lits, implanté dans la commune d’El Bouni, et qui entrera en service le premier trimestre 2019. Le secteur des transports n’a pas été en reste des mutations profondes qu’a connues la wilaya de Annaba, avec la réalisation de deux grands projets d’envergure venus renforcer les infrastructures existantes, à savoir, la nouvelle aérogare de l’aéroport international Rabah-Bitat et la nouvelle gare routière. S’insérant dans le cadre des efforts entrepris pour donner un souffle nouveau au développement global à l’échelle de la ville de Annaba, ces projets structurants, qui s’ajoutent à d’autres, ont eu des incidences positives sur l’amélioration des prestations de service par rapport au passé. Construite à la cité du 1er-Mai sur les limites entre la commune de Annaba et celle d’El Bouni, la nouvelle gare routière, dont la capacité d’accueil est de 4,3 millions de passagers par an, a nécessité 860 millions de dinars. Son exploitation a grandement contribué au désengorgement de la circulation au niveau de l’entrée sud de la ville de Annaba et à la fluidité de la circulation, mettant fin aux embouteillages aux heures de pointe et offrant des conditions de travail et d’accueil appréciables aux transporteurs privés et aux passagers. L’autre infrastructure de transport dont a bénéficié la métropole Annaba est la nouvelle aérogare de l’aéroport international Rabah- Bitat. Cette réalisation est la vitrine la mieux indiquée pour exprimer la gaieté et l’orgueil d’un pays et d’une région qui aspirent au développement et à la modernité. Construite selon les normes internationales, elle représente également une fierté non seulement pour la wilaya de Annaba mais aussi pour la région Est du pays. D’une capacité d’accueil de plus de 700.000 passagers par an, la nouvelle aérogare, qui s’étale sur une superficie totale de 12 hectares, comprend toutes les commodités. Sa réalisation a nécessité un investissement public de 1,5 milliard de dinars. La nouvelle gare maritime, en cours de réalisation au port de Annaba en face de la gare ferroviaire, est l’autre acquis de la population et de la ville de Abou Marouane Echarif, tout comme l’usine Cital, fruit de la coopération algéro-française, qui fournit des rames de tramway à une vingtaine de wilayas du pays. Parmi les autres acquis réalisés sous la conduite du chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika, on peut citer dans la foulée l’hôtel Sheraton, d’une capacité d’accueil de 203 lits, destiné à donner un nouvel élan au tourisme d’affaires auquel la ville s’y prête. Avec la mise en service de quatre autres hôtels en voie d’achèvement, le secteur du tourisme comptera 5.600 lits. Ce qui devrait atténuer le déficit enregistré jusque-là. La wilaya de Annaba peut se targuer d’avoir une université qui draine actuellement quelque 46.000 étudiants répartis à travers sept facultés. Le nouveau pôle universitaire d’El Bouni, avec 15.656 étudiants et doté de 45 laboratoires de recherche scientifique de standard international, est l’exemple parfait de l’intérêt qu’accorde le pays au savoir et à la connaissance.

Boudjemaâ Guetmi