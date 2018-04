Crash de l’avion militaire : Le Président Bouteflika reçoit des messages de condoléances de plusieurs chefs d’état et de personnalités

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a reçu, hier des messages de condoléances de plusieurs chefs d'Etat et de personnalités internationales qui ont exprimé leur solidarité avec l'Algérie, suite au crash de l'avion militaire, survenu mercredi dernier à Boufarik. Ces messages ont été adressés par le Roi de Bahreïn, Hamed ben Issa Al Khalifa, du président des Emirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, du président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, de la Présidente de Singapour, Halima Yacob, du Président de la République d'Ethiopie, Mulatu Teshome, du Président libanais Michel Aoun, du Sultan de Brunei, Darussalam Hassanal Bolkiah, du Président gabonais, Ali Bongo Ondimba et du Président libérien, George Weah. D'autres messages de condoléances sont parvenus du prince héritier, vice-Commandant suprême des forces de défense de Bahreïn, premier vice-Premier ministre du Royaume de Bahreïn, Salmane Ben Hamad ben Issa Al Khalifa, du vice-Président des Emirats Arabes Unis, Premier ministre des Emirats Arabes Unis, Emir de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, du Prince héritier d'Abu Dhabi, Commandant en chef adjoint des forces armées, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane et du vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires de la Présidence des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mansour Bin Zayed Al-Nahyan. Ces messages de condoléances émanent également du Premier ministre du Royaume du Lesotho, Thomas Motsoahae Thabane, du Président de l'Organisation internationale de la tarîqa Tidjania au Nigeria, ainsi que du président de l'Organisation arabe du développement industriel et des mines (OADIM), Adel Saqer.