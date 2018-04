À l’occasion du 72e anniversaire de l’indépendance de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue syrien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue syrien, Bachar Al-Assad, à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il a souligné l'intérêt qu'il attache à la consolidation des liens de fraternité et au renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines. "Il m'est agréable, au moment où le peuple syrien frère célèbre le 72e anniversaire de l'indépendance de son pays, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur, pour vous-même et de rétablissement de paix et de sécurité ainsi que de poursuite de développement et de construction pour votre pays, frère", a écrit le Président de la République dans son message. "Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer l'intérêt que nous attachons à la consolidation des liens de fraternité et au renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines au mieux des intérêts de nos deux peuples frères", a ajouté le Président Bouteflika.