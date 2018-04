Le Ministre de la Communication reçoit l’Ambassadeur du Canada à Alger

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu, hier à Alger en audience, l'ambassadeur du Canada en Algérie, Mme Patricia McCullagh, durant laquelle les deux parties ont souligné l'excellence des relations qui lient les deux pays, indique un communiqué du ministère. A cette occasion, Mme McCullagh a présenté ses condoléances au ministre suite à la tragédie du crash de l'avion militaire qui a endeuillé le pays ces derniers jours, avant d'aborder les relations algéro-canadiennes, "dont l'excellence a été soulignée par les deux parties", précise la même source. L'audience a permis d'évoquer, "dans le cadre d'un dialogue franc et cordial, de nombreux aspects liés aux métiers de la communication et de l'information, aux médias audiovisuels, ainsi qu'à la presse en Algérie et dans le monde", indique le communiqué, ajoutant que la diplomate canadienne "a tenu à souligner, tout particulièrement, la liberté dont bénéficie la presse en Algérie qu'elle a qualifiée de très ouverte et libre". Pour sa part, M. Kaouane, qui a remercié Mme McCullagh "pour la compassion et la sympathie qu'elle a témoignées en direction de notre pays, suite au deuil qui l'a touché", rappelant, par ailleurs, l'attachement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la liberté de la presse "qu'il a pris le soin de garantir à travers la Constitution".

Le ministre a, enfin, rappelé "le processus en cours qui tend vers une organisation de la corporation journalistique et un système plus efficace de régulation et d'autorégulation, de même qu'il a souligné l'importance de sa marche vers le numérique".