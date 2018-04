M. Bedoui en visite en Guinée : Lutter contre le crime transnational

Au cours de la deuxième journée de sa visite en République de Guinée, le ministre de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a été reçu en audience par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens à l’étranger, M. Mamadi Touré.

Un communiqué publié sur le site du ministère a indiqué que lors de son entretien avec le ministre de l’Administration du territoire, M. Bedoui a fait part de la mise en place de mécanismes de coopération bilatérale en la matière, tout en soulignant la disponibilité de son département pour l’échange d’expériences, notamment la relance des sessions de formation.

En audience avec le MAE, M. Bedoui a plaidé pour le raffermissement des échanges et la dynamisation des relations avec la Guinée, notamment en matière de formation et d’appui technique. Pour sa part, le MAE a déclaré que la visite de M. Bedoui constituait un symbole fort et sera la locomotive de la relance des relations algéro-guinéenne.

M. Bedoui a signé avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Abdoul Kabélé Camara, un accord-cadre dans le domaine de la sécurité publique et de la protection civile.

Lors de la deuxième journée de sa visite en République de Guinée, M. Bedoui a visité un nombre d’institutions placées sous la tutelle du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile de la Guinée, notamment le commissariat de Matoto, la Compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS) ainsi que la direction nationale de la protection civile située au centre-ville de Conakry, où une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes du crash de l’avion militaire survenu mercredi dernier près de l’aéroport de Boufarik.

A cet effet, le ministre a déclaré que la conclusion de l’accord-cadre permettra d’une part l’enrichissement du cadre juridique existant, et d’autre part le raffermissement des échanges entre les institutions de police et de protection civile des deux pays.

Par ailleurs, le ministre a réaffirmé la disponibilité de l’Etat algérien à accompagner le processus de renforcement capacitaire de la police guinéenne, à travers l’organisation de sessions de formation et de perfectionnement dans les différentes spécialités en relation avec la prévention et la lutte contre le crime transnational organisé sous toutes ses formes. Concernant la protection civile, Monsieur le ministre a confirmé également la pleine disposition de son département à promouvoir la coopération dans ce domaine en vue de contribuer à consolider l’engagement et les capacités opérationnelles de la protection civile guinéenne pour plus d’efficacité.