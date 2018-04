éducation nationale : Arrêt des cours prévu le 15 mai

«L’arrêt des cours pour les classes des trois cycles scolaires est prévu le 15 mai prochain.» C’est ce qu’a déclaré, ce lundi, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit. S’exprimant en marge de sa visite effectuée dans la wilaya de Tiaret, Mme Benghabrit a indiqué que la fin des cours du programme scolaire de l’année 2017/ 2018 est prévue le 15 mai prochain, excepté certains établissements qui connaissent un retard et sont tenus de poursuivre les cours, jusqu’à l’achèvement du programme scolaire. «Il n’y aura pas de retard dans les programmes scolaires, cette année, tous les cours seront dispensés», a expliqué Mme Benghabrit, ajoutant que tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour assurer le bon déroulement des examens du 3e trimestre et ceux de fin d’année, selon calendrier arrêté par le ministère de l’Éducation nationale. Il convient de rappeler que les examens de fin d’année ont été fixés au 23 mai, pour les élèves du primaire, du 28 au 30 mai, pour le moyen, et pour le bac du mercredi 20, au lundi 25 juin.

Intervenant lors d’une réunion à huis clos avec les directeurs des établissements scolaires et les inspecteurs, la ministre a fait savoir que le secteur de l’Éducation nationale repose sur la gouvernance et la refonte pédagogique. «Le secteur de l’Éducation repose sur deux axes essentiels pour améliorer la mise en œuvre de la réforme du système éducatif initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», a affirmé Mme Benghabrit. La ministre a, dans ce contexte, indiqué que d’importantes mesures ont été mises en place, pour mettre à jour les différents programmes scolaires en introduisant un grand nombre d’auteurs algériens dans ces programmes, notamment dans le cycle primaire, faisant savoir que près de 80% d’auteurs algériens ont été introduits ou cités dans les manuels et supports didactiques.

Il convient de rappeler que l’introduction de la notion du théâtre scolaire et le lancement de la manifestation «Aklam Biladi» s’inscrivent en droite ligne de cette démarche.

En effet, Mme Benghabrit, qui a donné le coup d’envoi des éliminatoires au niveau de la wilaya du Prix national «Aklam Biladi» au lycée Mohamed-Dib, coïncidant avec la célébration de Youm El-Ilm (journée du Savoir), a justement souligné l’importance de cette initiative visant à encourager les jeunes talents dans le milieu scolaire, en les incitants à lire et à écrire davantage.

Kamélia Hadjib

15.000 livres au profit de 50 lycées

Le ministère de la Culture a remis hier un lot de plus de 15.000 livres au ministère de l’Éducation nationale, afin d’enrichir les bibliothèques de cinquante lycées ayant obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat à l’échelle nationale. Les ouvrages offerts, essentiellement écrits par des auteurs algériens en arabe, français et tamazight, concernent la littérature, l’histoire, l’architecture et le patrimoine, entre autres. Conjointement présidée par les ministres de la Culture, Azeddine Mihoubi, et de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, la cérémonie de remise d’un premier lot de 15.489 exemplaires sur les 258.150, représentant 212 titres, concerne symboliquement six directions de l’Éducation, Alger (trois), Boumerdès, Blida et Tipasa. L’opération devra se poursuivre durant les prochains jours, avec la remise de lots similaires au reste des wilayas au siège de l’Enag (Entreprise nationale des arts graphiques). Les deux ministres ont salué cette initiative qui encourage la lecture en milieu scolaire et permet aux lycéens de «mieux connaître l’histoire de l’Algérie, dans sa dimension patrimoniale et identitaire», notamment.