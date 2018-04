Dans la LUCARNE : Où va l’argent de la formation ?

Nos clubs comme on le sait, malgré le fait qu’ils sont passés en «mode professionnel» durant la saison 2010/2011, ne s’autofinancent toujours pas et dépendent quasi-exclusivement des pouvoirs publics. C'est-à-dire que sept ans après le lancement —avec fanfare— du nouveau système de compétition qui a laissé tous les observateurs sur leur faim, alors qu’ils avaient nourri de légitimes espoirs de voir notre football prendre son envol, un départ des plus foudroyants. Malheureusement, il y a lieu aujourd’hui de déchanter, même si les choses peuvent toujours s’améliorer en conjuguant les efforts. Toujours est-il, nos clubs sont devenus trop dépensiers et leur budget ont «éclatés». Le club le moins «riche» peut dépasser les 15 milliards de centimes, pour ne pas dire plus, pour la gestion. C’est vrai que la «masse salariale» a atteint des proportions énormes —des joueurs tout juste moyens. Selon certains, les salaires octroyés par les clubs professionnels à leurs joueurs n’obéissent à aucune logique. D’où, la plupart d’entre-eux n’arrivent toujours pas à honorer leurs engagements, eu égard aux «grosses sommes » qu’ils doivent débourser. La Commission des règlements des litiges suit de très près la situation financière des clubs, donc il faut s’attendre à des querelles pour le moins intempestives, qui malheureusement se répètent d’année en année. Beaucoup de clubs ne sont pas en «odeur de sainteté» avec leurs joueurs en raison du fait qu’il devient de plus en plus difficile de les payer régulièrement faute de sources de financement fiables. Remplir les «caisses du club» est de nos jours une opération des plus insurmontables. Comme l’on dit, nos clubs peinent à joindre les «deux bouts», étant dans l’obligation de «casquer» des sommes colossales à chaque fin de mois sachant qu’ils ne «vivotent» que grâce à l’argent des pouvoirs publics plus quelques sponsors, comme ceux de la téléphonie mobile ou des «constructeurs auto». En dépit de cela, tout n’est qu’aléatoire. C'est-à-dire que les comptes ne sont jamais équilibrés et demeurre toujours un déficit auquel nos clubs sont confrontés chaque mois. Et cette situation ne fait que perdurer. L’argent émanant des pouvoirs publics est conséquent et dépasse même les 4 milliards de centimes. Cet argent ne doit pas être destiné à payer les primes de joueurs ou leurs salaires, d’une certaine façon, mais devrait être employé pour la formation, comme l’avait affirmé, il y a quelques jours le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab. Celui-ci a instruit que l’argent octroyé par son département doit consolider la formation au niveau des clubs et non pas enrichir encore plus des joueurs qui sont loin de nous satisfaire sur le plan technique. De nos jours, on trouve un mal fou à «former» de très bons joueurs destinés à notre équipe nationale. On ne le répètera jamais assez, la formation est le «maillon faible» dans la stratégie de nos clubs, si l’on peut l’appeler ainsi. Car, ce qui les intéresse prioritairement, c’est la gagne et ce quelque soit la manière de concrétiser l’objectif assigné. En 2010/2011, le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika avait donné des terrains aux clubs pour la construction de centres de formation. Jusqu’à maintenant, rien n’a été fait. À priori, ces centres n’intéressent plus personne. Plutôt, les présidents de clubs sont pris par la «championnîte» et la frénésie insatiable de faire des résultats soit pour se maintenir ou pour gagner des titres. Le reste, pour ces derniers, ne compte pas et rien ne les arrête dans leur quête de puissance et aussi quand il s’agit de se remplir les poches rapidement.

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab est contre cette logique. Il estime qu’il faut, à l’avenir, donner toutes ses lettres de noblesse à la formation de nos jeunes pour que notre avenir devienne radieux et sûr.

Hamid Gharbi