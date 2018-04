CRB 0 – ASEC Mimosas 0 : élimination sans gloire du Chabab

Le CRB ne jouera pas la phase des poules. Il n’a pas réussi à remonter le seul but qu’il a encaissé au match aller, qui s’est déroulé à Abidjan face à l’ASEC-Mimosas. Avec la présence d’un public belouizdadi en or venu soutenir son équipe favorite en force au stade du 20-Août 1955, le Chabab, malgré les efforts soutenus des Lakroum, Belaïli, Draoui et autres, n’a pu refaire son retard. Face à un adversaire très solide, coriace et très présent sur le terrain, la mission des protégés de Rachid Taoussi s’est avérée plus difficile que prévue. Les Rouge et Blanc ont buté contre un onze ivoirien parfaitement bien organisé sur le terrain, avec un dispositif tactique franchement très difficile à franchir. Cela, notamment pour une équipe qui manquait cruellement de génie, comme ce fut le cas pour le CRB. Parce qu’il fallait bien un peu de génie et un peu de folie, pour faire en sorte que cette partie, très serrée, puisse quelque peu se décanter. C’était l’un des points importants pour permettre à l’équipe de Laâqiba de trouver la faille. Selmi et ses camarades ont joué presque tout le match avec pratiquement le même rythme, et n’ont pas été capables d’utiliser certaines variantes au vu de l’impasse dans laquelle ils se sont retrouvés au fil que s’égrenaient les minutes de la rencontre, pour espérer déstabiliser l’ASEC Mimosas. Les joueurs adverses se sont montrés très disciplinés, physiquement au top et techniquement bons. Le CRB s’est certes bien battu, mais n’est pas parvenu à se créer de nettes occasions de but, qui auraient pu faire basculer la situation en leur faveur. Toutefois, on ne peut leur reprocher de ne pas s’être battus jusqu’au coup de sifflet final. Les changements opérés par l’entraîneur belouizdadi en seconde période, avec l’incorporation des Aribi, Bechou et Lamhène, n’ont pas apporté le plus espéré. Les inconditionnels du Chabab ont retenu leur souffle durant tout le match, espérant une délivrance qui tardait à venir et qui finalement n’est point arrivée. Ils sont restés fair-play jusqu’au bout, malgré la déception à la fin du match. Tout le camp belouizdadi tenait à voir le CRB aller en phase des poules, et ainsi poursuivre l’aventure continentale. Hélas, l’amertume était omniprésente au stade du 20-Août et chez l’ensemble des fans du Chabab au coup de sifflet final, mettant un terme au débat entre les deux équipes, donné par l’arbitre guinéen Ahmed Touré ! C’est dommage pour le CRB, qui est la seule équipe algérienne engagée en compétition africaine à ne pas réussi à composter son billet pour la phase des groupes. En effet, l’ESS et le MCA en Ligue des Champions et l’USMA en coupe de la CAF sont passés. Le Chabab se consacrera désormais au championnat, où il n’a pas encore assuré son maintien en Ligue 1-Mobilis. Le rendez-vous face à la JSK, ce vendredi, en championnat, est très important pour l’avenir des deux équipes, qui luttent pour le maintien au sein de l’élite du football national.

Mohamed-Amine Azzouz