USM Alger 4 - Plateau United FC (Nigeria) 0

L’USM Alger a validé son billet qualificatif pour la phase des poules de la 15e édition de la Coupe de la Confédération africaine.

Les poulains du coach Hamdi se sont imposés par le score large de 4 à 0, hier au stade du 5- Juillet, face au représentant du Nigeria, à savoir Plateau United FC. Pour rappel, le match aller s’était soldé par le score de 2 à 1 en faveur des locaux.

Les joueurs de l’USM Alger ont entamé cette partie tout feu tout flamme, repoussant leurs adversaires dans leurs tranchées. Évoluant dans une configuration tactique portée sur le jeu offensif, les camarades de Koudri se sont tout de suite montrés dangereux. 8’, le coup franc de Benmoussa est repoussé par le poteau droit du portier Ozadale. 15’, on ne parvient pas à reprendre le centre de Benguit, au point de penalty. 25’, Beldjilali manque de peu le cadre. 29’, Derfalou parvient enfin à concrétiser les efforts des siens. Suite à un corner bien botté par Meftah, Beldjilali touche le poteau gauche d’Ozadale.

La balle revient vers l’avant-centre unioniste, qui reprend de la tête pour traduire la nette domination des locaux. De leur côté, les poulains de Kennedy Boboye, adoptant un schéma de prudence (4-4-2 en losange, proche du 4-5-1), avec un bloc relativement bas, ont surtout favorisé le jeu de contre. Se distinguant surtout par leur agressivité dans le jeu, les Nigérians n’ont pas vraiment réussi à inquiéter la défense algérienne. Bien que menés au score, les camarades de James n’ont pas réagi. 39’, Zemmamouche anticipe pour chiper le cuir dans les pieds d’Osancia. Ce sont plutôt les joueurs de l’USMA qui ont maintenu la pression sur leurs adversaires. 42’, la balle de Derfalou a failli faire mouche. 43’, Beldjilali double la mise en reprenant d’une tête plongeante le corner de Meftah. De retour des vestiaires, les protégés de Hamdi n’ont pas baissé le rythme. Profitant de la fébrilité de l’axe central de Plateau United, ils ont continué à développer leur jeu offensif. 48’, Derfalou signe son doublé du jour, suite à un cafouillage dans la surface.

Les locaux poussent de plus belle, et multiplient les occasions de but. 66’, Yaya se joue de la défense adverse, avant de servir idéalement Meziane au point de penalty, qui manque lamentablement. 69’, Yaya, dans une action individuelle, s’infiltre dans la surface, avant de voir son tir repoussé en corner par le gardien. 81’, Derfalou rate complètement sa passe pour Yaya, dans la surface. 82’, Benkhemassa porte le score à 4-0, d’un joli tir croisé au second poteau. Dans les arrêts de jeu, Yaya manque de peu d’aggraver la marque. De son côté, Plateau United FC, qui est loin d’être un foudre de guerre, n’a pas réussi à rivaliser. L’USMA accède ainsi de fort belle manière à la phase des poules, qui débutera au mois de mai prochain.

Rédha M.