Protection de l’enfance : Vers la création d’un réseau d’échange

Dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance, l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance a organisé, hier, avec le précieux concours de l’Organisation internationale pour la réforme pénale, une session de formation au profit des acteurs de la société civile.

Cet atelier, placé sur le thème «Les droits de l’enfant entre protection et promotion, et le rôle de la société civile», a pour objectif principal d’assurer une mobilisation plus «accrue» de la société civile autour de la question des droits de l’enfant.

Pour ce faire, la déléguée nationale à la protection de l’enfance, présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, Meriem Cherfi, a appelé à la création d’un réseau nationale d’échange d’organisations de la société civile partageant un intérêt commun à faire des droits de l’enfant une réalité, en soutenant et en renforçant la capacité de ces organisations locales.

«Il est nécessaire de renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs, pour garantir l’efficacité dans la réalisation des programmes préventifs au profit des enfants et des familles», a-t-elle affirmé.

D’ailleurs, Mme Cherfi a insisté sur l’importance de l’élaboration d’un plan de formation au profit des acteurs sociaux, cadres des corps de sécurité, juges de mineurs et l’ensemble des parties concernées, afin d’améliorer l’échange d’expériences et d’informations en matière de protection d’enfance. «C’est la seconde édition de ce genre d’opération, lancée en décembre 2017 à Alger», a-telle tenu à rappeler. Ces formations permettent, selon la déléguée, de mieux s’imprégner des méthodologies de recherche et d’analyse des actions mises en œuvre pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Elle a ensuite mis en avant la nécessité d’intensifier les efforts communs et de s’ouvrir sur les expériences internationales en matière de protection des droits de l’enfant, et ce pour la mise en place de stratégies nationales adéquates, à même d’améliorer la situation des enfants et de les préparer à un avenir meilleur.

Le numéro vert (11 11) bientôt disponible sur le réseau mobile



Autre bonne nouvelle à mettre en relief, le numéro vert (11 11) pour le signalement de toutes formes de violence, sera bientôt mis en service à travers la téléphonie mobile (Mobilis, Ooreedoo et Djezzy). «Nous sommes dans la phase des dernières retouches. Ainsi, les gens ne disposant pas de téléphone fixe pourront nous joindre facilement», a-t-elle expliqué.

Rappelant, par la même occasion, la mise en place d’une adresse électronique dans le cadre de la protection de cette catégorie de la société, et évoquant l’arsenal juridique national destiné à la protection de l’enfance, la déléguée nationale a rappelé la loi relative à la protection de l’enfant, promulguée le 15 juillet 2015, portant sur les droits mentionnés dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Algérie le 19 décembre 1992.

Mme Cherfi a soutenu que cette loi garantit la protection à l’auteur du signalement, ajoutant que les personnes qui fournissent des informations sur des cas d’atteinte aux droits de l’enfant et agissent de bonne intention seront dégagés de toute responsabilité administrative, civile ou pénale, même si les enquêtes ne mènent à aucun résultat.

De son côté, le Jordanien, Mohame­­d Chabana, représentant de l’Organisation internationale de la réforme pénale pour la zone du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), a salué les efforts consentis par le gouvernement algérien en matière de protection de l’enfance.

D’ailleurs, il a affirmé que la dernière révision constitutionnelle en Algérie «consolide les droits et les libertés de l’individu et de la presse, et renforce les mécanismes de protection des droits de l’homme, en général, et de l’enfant, en particulier».

Évoquant le rôle la société civile dans la protection de cette catégorie vulnérable, il dit qu’à l’approche du mois béni, davantage d’efforts devraient être consentis en vue de mener à bien cette noble mission.

Sarah A. Benali Cherif