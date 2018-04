notre Forum de la Mémoire : Hommage au Cheikh Ahmed Hamani

Le parcours de l’érudit, dont la renommée a dépassé nos frontières, et moudjahid de la première heure, Cheikh Ahmed Hamani , a été revisité, hier au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid. La célébration de la Journée du Savoir a été une occasion pour rendre hommage à cet homme de culte qui s’est imposé comme une référence religieuse dans le monde musulman.

La célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El-Ilm) est une manière de renouveler notre fidélité au message du Cheikh Abdelhamid Ibn Badis. Celui de la préservation de l’identité, de l’authenticité et de la modération. Pour marquer cette célébration, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid a revisité le parcours d’un des élèves du Cheikh Ibn Badis, en l’occurrence le cheikh Ahmed Hamani. Au cours de cette rencontre, dédiée, entre autres, à la participation des élèves de l’Institut Abdelhamid-Ibn-Badis, créé en 1947, à la glorieuse Révolution de Novembre et l’édification des Institutions de l’Algérie indépendante, le souvenir d’un homme exceptionnel a été évoqué.

Le docteur Mohamed Baghdad, directeur de la documentation et de l’information au Haut Conseil islamique ( HCI), est revenu sur les qualités de cet homme qui s’était engagé dans la libération du pays. Il avait le sens de l’honneur, c’est pourquoi il avait mis sa plume, dans les années 1940, au service de la patrie. Par ses écrits, il avait dénoncé le joug colonial. Avec la création de l’Institut baptisé au nom de la figure emblématique du mouvement réformiste musulman et fondateur de l’Association des oulémas algériens, 7 ans après sa disparition, ce sont des milliers de jeunes qui ont été formés, et puis ont renforcé les rangs de l’ALN. Cette instance avait pour mission la récupération de l’institution scientifique et culturelle de l’Algérie. Le djihad contre le colonialisme a fait partie de la vie du cheikh, qui en parallèle s’intéressait de très près à la religion, ce qui lui a permis par la suite, grâce à son «ijtihad», d’émettre des fetwas, qui sont aujourd’hui prises en compte dans des pays musulmans. Sa notoriété avait dépassé les frontières du pays, et il avait une place de choix parmi les plus grands érudits musulman. Mohamed Baghdad raconte que lorsque journaliste, il avait demandé une interview au cheikh Benbaz, ce dernier avait compris qu’il était venu chercher un avis religieux. La première question du grand imam était «de quel pays tu viens ?» Mohamed Baghdad répond de l’Algérie. Le cheikh lui rétorque «je ne peux faire de fetwa». Une manière de dire que vous avez dans votre pays un des meilleurs exégètes. Mohamed Baghdad se souvient encore que lors des grands colloques sur la pensée islamique, il arrivait qu’Ahmed Hamani corrigeait certains conférenciers. Grand Mufti, il avait le courage de ses opinions et de ses convictions. Ce qui lui valut le titre de l’homme des fetwas. Devançant les oulémas de son époque, il a été le premier à se prononcer sur le don d’organes. Ahmed Hamani était auteur de plusieurs ouvrages portant, notamment sur la religion, et un autre où il évoque les martyrs de l’Institut Abdelhamid-Ibn- Badis.

Un ouvrage qui mérite d’être réédité, selon Mohamed Baghdad. Ahmed Hamani avait été arrêté et emprisonné à la prison Lambèse ( Tazoult), durant la guerre de Libération nationale, et il ne sera libéré qu’au mois d’avril 1962, à la faveur du cessez-le-feu. Le moudjahid Mahmoud Arbadji a justement connu le défunt cheikh dans les cellules de cette tristement célèbre prison.

Dans les geôles de l’ennemi, il avait, avec d’autres comme Abderahmane Benhmida, organisé des classes au profit des prisonniers. En l’espace de quatre ans, ils ont réussi à former et à préparer les futurs cadres de l’Algérie indépendante. L’enseignement se faisait dans les langues arabe et française. Cette vocation, il l’a gardera après l’indépendance. En 1972, il sera nommé président du Haut Conseil islamique. Il est décédé en 1998, à l’âge de 83 ans, après avoir lutté vaillamment contre les fetwas venues d’ailleurs et qui avaient beaucoup nui à notre peuple et à notre pays.

Nora Chergui