M. Guitouni reçoit son homologue malien Tiémoko Sangaré

M. Guitouni a reçu, à Oran, le ministre malien des Mines et du Pétrole, Tiémoko Sangaré. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens à même de consolider la coopération entre les deux pays en matière d’énergie et des hydrocarbures, particulièrement, l’exploration d’hydrocarbures au Mali. Ces entretiens se sont déroulés en présence du Président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour.

M. Sangaré a souligné «la grande expérience de l’Algérie dans le domaine des hydrocarbures et a exprimé son souhait d’avoir des relations de coopération plus intenses et une présence active de Sonatrach au Mali». Les entretiens entre les deux ministres ont porté sur l’examen de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Mali, qualifiées de «bonnes» et «historiques», et sur les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l’énergie, notamment les hydrocarbures (recherche et exploration au Mali). A cet effet, le ministre malien a rendu «un grand hommage au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a connu le Mali durant la guerre de Libération». Il a également exprimé ses condoléances et celles du Président malien au peuple algérien suite au tragique crash d’un avion militaire survenu mercredi dernier à Boufarik (Blida), qui avait fait 257 morts.