Trois importants accords signés : Sonatrach consolide son partenariat avec Eni

De notre envoyé spécial à Oran

Karim Aoudia

Le groupe Sonatrach et son partenaire historique l’italienne ENI ont procédé, hier à Oran, à la signature de trois nouveaux contrats traitant du développement de la production gazière en Algérie, de la synergie des compétences pour une meilleure efficacité opérationnelle des deux entreprises ainsi que pour optimiser leur collaboration dans le secteur de la recherche et du développement. La cérémonie de signature, qui est intervenue en marge des 11es Journées scientifiques et techniques de Sonatrach, s’est déroulée en présence du P-DG M. Abdelmoumen Ould Kaddour, son homologue le P-DG d’ENI M. Claudio Descalzi, ainsi que les cadres des deux compagnies. Concernant le premier protocole d’accord, celui-ci inclut le transfert d’une quantité de gaz excédentaire non encore exploitée à Bir Rebaa Nord (BRN) —non loin de la frontière algéro-libyenne— vers l’installation de traitement de Menzel Ledjmet Est (MLE), située dans le bassin de Berkine.

Il est question en effet, de la construction d’un pipeline d’une distance de 180 km pour transporter un volume de 7 millions de m3 de gaz par jour qui sera par la suite destiné à la vente.

La réalisation de ce pipeline pour un montant d’environ 200 millions de dollars sera assurée par les filiales de Sonatrach, et la mise en exploitation de ce projet est prévue pour 2020. Le même accord comprend en outre le lancement d’un ambitieux programme d’exploration et de développement du champ de Hassi Berkine. Il est attendu, en ce sens, d’élargir les surfaces à explorer toujours suivant la logique de partenariat Sonatrach-ENI, et ce, sur la base de négociations engagées à la suite d’une étude ayant révélé l’existence d’un riche potentiel à exploiter. L’objectif visé est d’aller vers la production de nouvelles réserves de gaz non sans inclure l’optimisation des infrastructures existantes.

Le deuxième accord signé porte, lui, sur la synergie entre les deux compagnies en vue de parvenir à une meilleure réduction de coût pouvant atteindre les 50 millions de dollars annuellement, et ce, à travers l’optimisation des opérations de joints-ventures en Algérie (Groupement GSA et FCP). Dans le cadre de cette synergie, l’italienne ENI envisage de réduire quelque 130 de ses expatriés présents en Algérie, indique son P-DG, M. Descalzi.

«On est en train de vivre un moment très important avec Sonatrach, en Algérie. Il existe un rapport incroyable entre les deux compagnies et je saisis cette opportunité pour remercier les autorités algériennes et rendre un hommage particulier à Sonatrach, à sa tête son P-DG», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le renforcement du partenariat dans le domaine de la recherche et le développement a fait l’objet d’un troisième accord signé et qui inclut trois contrats. Le premier est relatif à l’introduction des nouvelles technologies dans les opérations, notamment de carottage conservé. Le deuxième traite de la collaboration entre Sonatrach et ENI pour l’utilisation des nouvelles techniques de laboratoire pour les analyses pétrolières. Le troisième se rapporte à la contribution des deux compagnies pour remédier aux problématiques de flow assurance et l’utilisation des nano- émulsions dans l’inhibition au niveau des champs produits conjointement. Dans cette optique, la construction prochaine d’un laboratoire d’énergie renouvelable et d’une installation photovoltaïque sur le site de production du BRN constitue une nouvelle étape dans le processus de décarbonisation d’Eni, informe- t-on.

La mue de mise dans la gestion de Sonatrach sous la conduite de son P-DG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, n’a d’autres objectifs que de mieux servir l’économie nationale et de contribuer, de ce fait, au progrès du pays y compris en termes de consolidation des acquis sociaux jusque-là consacrés. «Nous sommes dans un processus de changement absolu dans l’entreprise», indique le P-DG. «Notre objectif premier est d’optimiser la rentabilité de nos avoirs pour mieux servir l’économie nationale», poursuit M. Ould Kaddour, déplorant, au passage, la persistance des entraves bureaucratiques se répercutant négativement, selon lui, sur la réalisation des projet initiés, pourtant au service de l’économie et la bonne santé financière du pays. En effet, l’objectif premier de Sonatrach, appuie- t-il est «d’optimiser la rentabilité des avoirs de l’entreprise que nous voulons à vocation économique par excellence», a-t-il indiqué. Pour ce faire, l’option de la pétrochimie et du raffinage est inscrite en première ligne dans la nouvelle stratégie de redéploiement de Sonatrach en tant qu’acteur énergétique incontournable.

