Sonatrach a opéré une révolution dans sa stratégie

«C’est le moment de reconstituer nos réserves et d’augmenter nos capacités de production, d’où la nécessité d’aller vers des partenariats gagnant-gagnant. Mais pour ce faire, il faudra rendre le climat d’investissement plus attractif à travers une nouvelle loi.

Ainsi, le plan de développement de Sonatrach 2030 va permettre à l’Algérie d’asseoir une politique pétrolière qui s’adapte à la politique mondiale». Tel est le principal message délivré par le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion des 11es Journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach. Le ministre a estimé que le partenariat avec les grandes compagnies pétrolières qui disposent de la technologie et de grands moyens financiers est nécessaire pour l’économie de notre pays, car, dit-il, Sonatrach ne peut relever, toute seule, tous ces défis dans les délais demandés.

«Ce type de partenariat va consolider les moyens de la compagnie nationale et lui faciliter l’accès à la technique et aux nouvelles technologies», a-t-il déclaré.

L’objectif final, selon le ministre, est d’améliorer le climat des affaires, en particulier celui des investissements, afin de le rendre plus attractif, ce qui va favoriser, selon lui, le développement des ressources naturelles de notre pays et, par conséquent, développer et diversifier son économie.

Il a ajouté que l’Algérie, de par sa position géostratégique et la stabilité politique dont elle jouit grâce à la bonne gouvernance du Président de la République M. Abdelazziz Bouteflika, œuvre pour le développement de partenariats avec les opérateurs qualifiés et compétents en vue de contribuer au développement durable dans notre pays. Le ministre a qualifié les 11es Journées scientifiques et techniques de Sonatrach d’ «évènement international». Ce rendez-vous, souligne-t-il, regroupe les principaux acteurs de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que les responsables et les représentants des majors et plus de 1.000 délégués dont 330 intervenants représentant plusieurs pays, parmi lesquels l’Espagne, le Canada, les USA, le Japon, la France, l’Allemagne, la Chine, la Belgique, l’Egypte et la Tunisie.

Pour M. Guitouni, l’exposition, qui accompagne ces 11es JST de Sonatrach, constitue un espace de concertation et une opportunité qui s’offre aux exposants pour découvrir et prendre connaissance des potentialités d’investissement et de partenariat existantes dans notre pays.

A une question sur la part de l’Algérie dans le marché gazier international, le ministre a fait savoir qu’actuellement, certains contrats sont en voie d’expiration et d’autres en cours de discussion, en précisant que Sonatrach a toujours été fiable et a toujours honoré ses engagements envers ses partenaires et a su préserver ses clients traditionnels. Il a indiqué, à ce propos, que la compagnie nationale a opéré une révolution dans sa stratégie. «Tout a changé dans le domaine pétrolier et, donc, on ne peut pas rester dans le classique avec tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes obligés de nous retransformer et d’aller vers le numérique, vers une meilleure gouvernance et tout ce qui est nouveau. Les managers de Sonatrach font un travail exceptionnel. Ils sont en train de moderniser l’entreprise. Sonatrach fait partie des dix meilleures entreprises dans le monde. Elle a beaucoup d’expérience et elle est sollicitée par de nombreux pays, dont l’Irak, le Mali et l’Inde, récemment, l’Angola et la Bolivie. Sonatrach est en train de s’exporter et elle fait la fierté de notre pays et cela pour longtemps encore», a-t-il déclaré. M. Guitouni a affirmé qu’aucun contrat n’a été conclu avec aucune partie dans le domaine de l’exploitation du gaz de schiste. «Nous sommes encore à l’étape de l’étude», a-t-il ajouté. «Pour exploiter le gaz de schiste, nous devons attendre dix ans au moins, car il y a différents dispositifs à prendre, notamment les études et les analyses», a expliqué le premier responsable du secteur, qui a ajouté qu’il «est inconcevable que des moyens et des ressources énergétiques importantes ne soient pas exploités».

Amel Saher

De grands progrès en 20 ans

M. Guitouni a souligné que l’Algérie avait accompli de grands progrès dans sa croissance économique au cours des deux dernières décennies. «Même s’il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, les faits démontrent que notre pays, sous l’impulsion du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accompli de grands progrès au cours de ces deux décennies, où l’économie a connu une croissance forte et soutenue», a déclaré le ministre dans son allocution d’ouverture de la 11e édition des JST. Pour M. Guitouni, «cette croissance est accomplie, notamment dans sa composante hors hydrocarbures, à laquelle notre secteur a contribué grandement en termes de mise à disposition de l’énergie et d’amélioration des capacités de financement». Le renforcement des relations économiques et commerciales internationales du pays font partie des retombées de cette croissance, notamment avec de nouveaux partenaires du monde, selon le premier responsable du secteur. «Ces résultats nous encouragent à poursuivre nos efforts pour consolider et élargir ces relations, notamment en matière énergétique», a-t-il ajouté.