«école 42» spécialisée dans la technologie du numérique : Incubateur de micro-entreprises

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a reçu hier à Alger, le directeur général de l’ «Ecole 42», spécialisée dans l’informatique et la technologie du numérique, Nicolas Sadirac.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre, M. Hadjar a indiqué que cette école française «constitue une nouvelle expérience en matière de formation et d’enseignement, destinée à des catégories d’âges allant de 40 ans à 77 ans, et dont l’accès n’exige aucun diplôme». Il a relevé l’intérêt que peut susciter cette école spécialisée pour les personnes désirant développer un projet ou monter une entreprise, en particulier les jeunes qui veulent créer leurs micro-entreprises.

La formation est axée, entre autres, sur la programmation ainsi que d’autres spécialités en lien avec l’informatique et le monde du numérique, a précisé le ministre. De son côté, M. Sadirac a expliqué que son Ecole cherche des gens intéressés par le monde numérique, ajoutant qu’«elle dispose d’un système de tests qui permet de détecter des talents indépendamment des backgrounds académiques». Pour la durée de la formation, il a indiqué que celle-ci «dépend d’un étudiant à un autre, et peut s’étaler de deux à trois ans».