Gestion des espaces verts : Impliquer le secteur privé

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati a insisté, hier dans la wilaya d’Ain Témouchent, sur la nécessité d’encourager le partenariat dans la gestion des espaces verts et des jardins publics. En inspectant le jardin public «Commandant Ferradj» au centre-ville d’Ain Témouchent, Mme Zerouati a indiqué que les espaces verts souffrent du problème de gestion. «Même quand de grandes sommes sont dépensées pour leur réaménagement, ces lieux redeviennent avec le temps comme ils étaient, ce qui nécessite d’impliquer le secteur privé dans l’opération de leur gestion au titre de l’investissement», a-t-elle souligné.

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, la ministre a déclaré que le rôle de la tutelle se poursuit dans l’accompagnement, la mise en place de cahiers des charges fixant les conditions d’exploitation des espaces verts et des jardins publics dans le cadre de l’investissement privé qui peut procurer des recettes au Trésor public au niveau local.

En inspectant le projet de réalisation du parc urbain de la ville d’Ain Témouchent s’étendant sur une superficie de 11 hectares dont les travaux sont à l’arrêt faute de financements, la ministre a donné des instructions aux responsables du secteur de la wilaya pour élaborer un cahier des charges dans le cadre de la concession à un investisseur privé pour son exploitation et son ouverture au profit des familles.