Modernisation de la justice : Réseau interne de fibres optiques

Un réseau interne de fibres optiques pour le secteur de la justice relie cours de justice, tribunaux administratifs, Cour suprême et Conseil de l’Etat, a été installé, a indiqué hier à Souk Ahras le directeur général de la modernisation au ministère de la Justice.

La mise en exploitation de ce réseau a facilité les opérations et échanges de données entre les cours et les tribunaux administratifs dans le cadre du programme de modernisation du secteur, a précisé Abdelhakim Akka dans une conférence de presse en marge de sa visite à des structures de justice dans la wilaya. Le secteur de la justice, a déclaré M. Akka, a également intégré la signature et la validation électronique à travers la création d’un centre de personnalisation de la puce pour la signature électronique dernièrement inauguré par le ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Ce système facilite aux citoyens l’obtention du certificat de nationalité, du casier judiciaire et la correction administrative via internet et permet aux Algériens résidant à l’étranger d’obtenir ces documents d’une manière électronique après s’être rapprochés des consulats algériens, a fait savoir le même responsable qui a invité les citoyens à s’inscrire sur la base de données nationales pour pouvoir obtenir ces documents et éviter les déplacements.

Tout cela s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, relatif à la réforme, la modernisation et le rapprochement de la justice du citoyen, a-t-il dit. Le directeur général de la modernisation de la justice a inspecté en compagnie du président de la cour de justice et du procureur général divers services de la cour et s’est enquis de l’opération de numérisation des registres de l’état-civil ainsi que du projet du nouveau siège de la cour implanté à proximité de l’université et confié à une entreprise chinoise.

Sur site, le cadre directeur central du ministère de la Justice a appelé au renforcement en main-d’œuvre du chantier de réalisation de la cour dont les travaux affichent un taux d’avancement de 60 %.

La délégation s’est également enquise du fonctionnement du tribunal de Taoura, récemment mis en service au profit des justiciables de sept communes de sorte à alléger la pression sur le tribunal de Souk Ahras, a-t-on ajouté.