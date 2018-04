Mesures de protection de l’économie : Le FCE et l’UGTA «préoccupés» par l’attitude de l’UE

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et l’UGTA ont exprimé hier leur «préoccupation» suite aux déclarations de responsables d’institutions de l’Union européenne sur les mesures engagées par l’Algérie pour faire face au déséquilibre de sa balance des paiements.

Le FCE et l’UGTA «expriment leur préoccupation à la suite de déclarations récurrentes de hauts responsables d’institutions de l’Union européenne sur les mesures engagées par l’Algérie pour faire face au déséquilibre important de la balance des paiements et au déficit budgétaire qui menaçaient sa souveraineté financière et économique», ont indiqué ces deux organisations dans une déclaration commune. A l’évidence, notent-ils, «ces mesures de protection ne remettent nullement en cause la volonté de l’Algérie de consolider sa coopération économique avec ses partenaires stratégiques dont l’Union européenne fait partie». Cependant, poursuit cette déclaration commune, «eu égard à la conjoncture qui peut produire des conséquences graves sur l’économie nationale, il nous paraît que nos partenaires devraient plutôt appuyer les efforts de l’Algérie tant les réformes introduites sont de nature à renforcer ses performances économiques, et, de façon corollaire, à intensifier le volume de sa coopération internationale». A ce propos, «il est nécessaire de souligner que la montée des protectionnismes dans de nombreux pays dits développés et industrialisés n’a pas provoqué de réactions de cette nature», soulignent le FCE et l’UGTA.

Dans ce sens, ils soutiennent que «les actions entreprises par l’Algérie pour protéger son économie ne relèvent nullement d’une volonté de restreindre les échanges commerciaux, mais de mieux maîtriser les importations, précisément dans le cadre de son redéploiement économique». «L’Algérie, faut-il le rappeler, a toujours été un partenaire fiable dans ses relations économiques bilatérales et multilatérales pour lesquelles elle a constamment plaidé pour l’application du principe gagnant/gagnant», souligne la déclaration commune.