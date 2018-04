Protection civile : Un saut qualitatif

La protection civile algérienne a réalisé un «saut qualitatif» en matière de services et d’interventions destinées aux citoyens, s’adaptant au fil des années avec les différentes situations, grâce à une coopération accrue avec les pays de l’Union européenne (UE), a affirmé hier le directeur général de ce corps constitué (DGPC), le colonel Mustapha El-Habiri. «Grâce au soutien constant et aux efforts consentis par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, la Protection civile algérienne a fait ces progrès», a déclaré le colonel El-Habiri qui accueillait avec les autorités locales de la wilaya de Bouira la délégation des diplomates européens et tunisien représentant les six pays (Portugal, France, Espagne, Italie, Pologne, Tunisie) participant aux manœuvres internationales de simulation d’un séisme à Bouira. Dans son allocution faite au salon d’honneur de la wilaya, le même responsable a également saisi cette occasion pour mettre en exergue l’importance du transfert du savoir-faire et des multiples expériences et expertises, qui, a-t-il souligné, «nous ont été très utiles». «Ils ont permis à la Protection civile algérienne de se hisser au niveau des standards européens et internationaux», s’est réjoui le colonel El-Habiri. Ce travail de mise à niveau, qui a duré plusieurs années, a été couronné de succès en 2017 par une consécration qui est la certification onusienne INSARAG, qui permet aux équipes de la Protection civile algérienne de se standardiser aux normes internationales, a ajouté le Directeur général de la Protection civile (DGPC). Au niveau du siège de la wilaya, la délégation diplomatique européenne a assisté sur place à un rapport sur l’exercice de simulation d’un séisme présenté par le directeur des opérations d’urgence à la Direction générale de la protection civile, le colonel Fouad Lalaoui, et le président du comité de pilotage des exercices EU-AL SEISMEEX 2018. Ces exercices virtuels ont été lancés depuis le 14 avril à travers sept sites répartis sur trois communes, à savoir, Bechloul, El-Asnam et Sour El-Ghozlane, ont-ils expliqué à la délégation. «Le choix de l’aléa sismique régional avec les effets directs et indirects nous permettra sous la conduite européenne et tunisienne de tester nos capacités d’intervention et de projection sur le théâtre des opérations, lors d’une catastrophe majeure», a expliqué le colonel El-Habiri aux diplomates étrangers.