Dématérialisation de « la commande du citoyen » : Le CTC investit le monde de la numérisation

Le CTC se met désormais à l’heure de la numérisation et prépare son basculement vers le monde technologique.

En effet, l’Organisme national de Contrôle technique de la construction vient de franchir un cap, en faisant de la dématérialisation de la commande du citoyen une réalité. Et c’est une initiative qui a eu l’heur de plaire au ministre de tutelle.

«Nous sommes heureux et fiers de voir aujourd’hui le CTC atteindre ce stade de la numérisation, laquelle constitue l’un des axes majeurs de la stratégie non seulement de notre secteur mais aussi du gouvernement. Nous comptons généraliser ce procédé à travers l’ensemble des organismes relevant de notre ministère, même si je dois admettre que nous accusons du retard en la matière», s’est félicité Abdelwahid Temmar, lors du lancement de ce service en ligne, hier, au siège du CTC, sis à Hussein-Dey (Alger). Un service qui vise à « rapprocher » le citoyen de l’administration, notamment l’octroi et le suivi des documents administratifs par voie électronique, la dématérialisation de la commande citoyen qui « garantit » la traçabilité des documents et des dossiers et la fiabilité du système. Il permet une « importante » réduction des délais dans la gestion des dossiers soumis à l’examen et « assure » l’optimisation des délais de traitement et de réponse. Il permet également l’archivage automatique et systématique des fichiers et des données, alors que le suivi de ces dossiers est « assuré ». Aussi, les acteurs impliqués sur un même projet de contrôle sont informés « simultanément » et le service en question est disponible H24, y compris en dehors des horaires de travail. La dématérialisation de la commande citoyen permet par ailleurs une interactivité numérique entre le CTC et ses partenaires grâce au contrôle en ligne et ce, via le « service en ligne » du site web www.ctc-dz.org Selon les concepteurs de ces logiciels, le partenaire du CTC (maître de l’ouvrage, maître de l’œuvre, architecte, bureau d’études,…) transmet par mail la commande ainsi que les pièces écrites et graphiques du dossier qu’il souhaite soumettre au contrôle technique. Cette action se fait, après transcription (étape 1), authentification (étape 2) et le renseignement en ligne d’un formulaire, téléchargement du bon de commande, puis l’envoi du dossier comme pièce jointe au formulaire (étape 3). La 4e étape consiste à la réception et au traitement du dossier par l’agence CTC. Le client est à ce propos informé, toujours par mail, en 48 heures de la recevabilité de sa commande. Enfin, la dernière étape porte sur le contrôle du dossier qui s’effectue sur la base du logiciel méthodologique dédié, en l’occurrence le RCTC, qui génère automatiquement les livrables lesquels sont dès lors instantanément transmis par messagerie au client. Ne s’arrêtant pas là, le service en ligne offre au client un accès permanent permettant le suivi de l’avancement du contrôle des dossiers et offrant un espace de réclamation et autres voies de recours. Mettant à profit cette opportunité, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a salué les efforts consentis par l’Organisme national de Contrôle technique de la construction pour aboutir à cette prouesse technologique et fait part de sa confiance « totale » à ses cadres.



Exit l’usage du papier et les longs déplacements !



« Grâce à la dématérialisation de la commande citoyen, vos partenaires, tels les maîtres d’ouvrages et les bureaux d’études, n’auront plus à se déplacer pour le dépôt des dossiers. Le parcours administratif sera donc allégé. Vous n’allez plus utiliser le papier, ce qui est important lorsqu’on sait les coûts faramineux qu’il génère. Vous allez surtout réduire le temps du traitement des dossiers et vous faciliter la vie avec les citoyens et ce, sur de simples clics, au lieu de transporter des tonnes de papiers. En gros, ce sont les relations commerciales qui vont être simplifiées », a-t-il indiqué en souhaitant, toutefois, faire des évaluations régulières pour déceler d’éventuelles lacunes et autres dysfonctionnements.

« On tiendra une réunion d’ici trois mois pour faire un premier bilan », a-t-il donné rendez-vous aux responsables du CTC. Abdelwahid Temmar a appelé par ailleurs à faire de même avec les constructions individuelles et plaidé pour « l’intensification » du contrôle et du suivi de ces bâtisses. Pour lui, le CTC doit avoir un « droit de regard » sur le permis de construction. « Nous savons que les propriétaires privés ne se soucient généralement que du permis de construire. Une fois ce précieux sésame en poche, ils font ce que bon leur semble, ce qui constitue un risque certain sur la sécurité des citoyens.

Les normes de la construction et de l’urbanisme doivent être respectées rigoureusement », a-t-il expliqué, non sans exhorter ses interlocuteurs à « s’impliquer » également dans le diagnostic du vieux bâti pour « faire passer » l’information aux citoyens. Le ministre a appelé à la fin les responsables du CTC à « être à la page » avec les évolutions que connaît le monde de la construction et de l’urbanisme et suggère l’organisation de sessions de formation au profit du personnel de l’Organisme national de Contrôle technique de la construction pour un « meilleur » perfectionnement.

SAM