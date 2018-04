Zoom sur le rôle des secteurs des transports, de la poste et deS télécommunications

Le rôle du secteur des Transports et celui de la Poste et des Télécommunications dans le développement de l’économie nationale a été, hier, au centre des débats d’une journée parlementaire initiée par l’APN.

Cette journée d’information organisée par la commission des transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale a été présidée par M. Said Bouhadja, en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane. A noter, également que cette rencontre initiée dans le cadre de la série des journées parlementaires inscrites à l’agenda de l’APN a aussi, été marquée par la présence de nombreux responsables d’institutions relevant de ces deux secteurs, à l’image des représentants d’Algérie Poste ainsi que des trois opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Ooredoo et Djezzy). Riche et varié, le programme de la journée recèle grand nombre de communications présentées, notamment par le représentant d’Air Algérie, le responsable de la gare routière sise au Caroubiers (Alger), celui de l’Entreprise Portuaire d’Alger (EPAL), de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), du métro d’Alger et de la Société nationale de transport maritime des voyageurs. «Le plan de réforme et de modernisation d’Algérie Poste, services et distribution», «les services de la géo-localisation mobile», «la généralisation du haut début à l’aide des fibres optiques», le paiement électronique couramment appelé e-paiement, sont autant de thématiques abordées à la faveur de ce rendez-vous parlementaire. D’autre part, concernant le secteur des Transports et son rôle dans la relance économique, les députés et l’ensemble des conviés à cette rencontre ont eu «un aperçu sur l’évolution du transport aérien» et sur «le transport terrestre et les difficultés confrontées». Il a également été question de «la contribution du port dans l’économie nationale», de «l’impact de l’élargissement du réseau ferroviaire sur l’économie nationale», du «rôle du métro dans le trafic routier» et celui «des ports dans le développement économique».



M. Zaâlane insiste sur le parachèvement de tous les projets sectoriels programmés



S’exprimant à cette occasion, le ministre des Travaux publics et des Transports est revenu sur les grands axes du plan d’action du Gouvernement dans le secteur ainsi que toutes les avancées réalisées à ce jour, de même que les projets structurants engagés et que les pouvoirs publics s’attèlent à parachever. M. Abdelghani Zaâlane a également mis en avant le rôle déterminant des infrastructures du secteur des Transports, notamment les aéroports, les ports, le réseau routier et le réseau ferroviaire, qui font tous l’objet de modernisation. Citant notamment le réseau ferroviaire, le ministre souligne que l’Etat a lancé, ces dernières années, un «énorme projet d’investissement» visant à réaliser de nouvelles lignes et à moderniser le réseau existant, l’élargir, le doubler et l’électrifier. Ainsi, et après que le réseau ferroviaire national ne dépassait pas le 1.900 km en 1999, il est de 4.200 km actuellement. Aussi et avec le parachèvement des projets en cours, le réseau ferroviaire atteindra 6.300 km en 2020 pour ensuite atteindre 12.500 km à l’horizon 2030.

Aussi et parallèlement à cela, la SNTF a mis en place, avec le précieux soutien de l’Etat, un ambitieux projet pour le développement des prestations de service. C’est ainsi qu’il a été procédé à l’acquisition de nouveaux trains et à la maintenance et réhabilitation des anciennes machines, en s’appuyant sur des compétences nationales, a-t-il mis en exergue relevant dans ce cadre qu’il a déjà été procédé à la mise en service des premières voitures de voyage ferroviaires réhabilités au niveau des ateliers SNTF de Sidi Bel Abbès. Ces voitures sont en fait incluses dans un programme de réhabilitation de 202 voitures de transport ferroviaire et de 20 trains. Ce programme qui s’étale de 2017 à 2020, a notamment pour objectif de permettre un confort optimal aux voyageurs. Autre point mis en avant, hier, par le ministre des Travaux publics et des Transports, concerne la mise en service commercial, le 3 mars dernier, du premier train Coradia Algérie.



Un développement inédit de l’ensemble des moyens de transport



Ce train de grandes lignes polyvalent bi-mode (diesel et électrique 25 kv) pouvant circuler à une vitesse de 160 km/h, fait partie de 17 trains Coradia ; des trains devant relier, entre autres, Alger aux villes d’Oran, Annaba, Constantine et Bechar. Evoquant ensuite le transport urbain, le ministre fera remarqué qu’un grand intérêt a été accordé à ce transport dans le cadre des différents plans de développement ; qu’il s’agisse du métro, du tramway, du téléphérique, des gares routières ou du transport routier.

Poursuivant ses propos, M. Zaâlane rappellera également l’inauguration, le 9 mars courant, effectuée par le Président de la République, des deux extensions du métro d’Alger ; la première reliant la Grande Poste à la Place des Martyrs et la seconde Hai El Badr à Ain Naâdja. Avec ces dernières extensions, le métro circule aujourd’hui sur 18 km. A terme et avec la réalisation des projets en courts (jusqu’à l’aéroport Houari Boumediène et l’entrée de la commune de Baraki d’une part, et l’entrée de la commune de Bab El Oued, d’autre part), la longueur de la ligne du métro d’Alger sera d’environs 35 km.

Pour ce qui est du tramway, le ministre a rappelé que celui de la ville d’Ouargla qui est entré en service, au courant du mois dernier, est un mode de transport moderne appelé à renforcer la mobilité urbaine dans cette wilaya.

Ce tramway s’ajoute à ceux disponibles au niveau des villes d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Sidi Bel Abbès, lesquels transportent près de 190.000 passagers, a-t-il révélé confirmant par la même occasion l’entrée en service, le 8 mai prochain, du tramway de Sétif. M. Zaâlane s’est longuement exprimé autour de la question du transport maritime et aérien qui bénéficient de programmes de renforcement de la flotte. Il sera mis en exergue dans ce cadre que les programmes y afférents comportent pas moins de 26 navires dont un grand navire de transport de voyageurs pouvant contenir 1.800 voyageurs et 600 véhicules et seize avions qui ont été mises en service.



Vingt millions d’Algériens détenteurs d’un compte CCP



L’allocution du ministre a été suivie par plusieurs autres, notamment celle du représentant d’Algérie Poste qui révèle que l’établissement compte plus de vingt millions d’Algériens détenteurs de comptes courants. S’appuyant sur des données chiffrées, il sera mis en relief qu’Algérie Poste c’est 25.616 employés, 3.823 bureau de postes à travers le territoire national, soit, un bureau de poste pour 10.516 habitants. L’on apprend par ailleurs que les guichets sont au nombre de 11.857 et que le nombre des clients détenteurs de la carte Eddahabia s’élève à quatre millions sur un total de 7.492.508 clients qui utilisent la carte de retrait. Enfin, pas moins de 33 millions opérations de retrait d’argent ont été effectuées, en 2017, à travers les 1.376 GAB.

