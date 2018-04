M. Saïd Bouhadja salue les réalisations accomplies sous la direction du président Bouteflika

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a salué, hier, «les réalisations accomplies par l’Algérie sous la direction du promoteur de la réconciliation nationale et des réformes, et garant du processus de l’édification nationale, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika».

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette journée parlementaire, M. Bouhadja a souligné que «le devoir interpelle notre mémoire collective à évoquer le parcours du moudjahid Abdelaziz Bouteflika, promoteur de la réconciliation nationale et des réformes, initiateur de la sécurité et de la quiétude et garant du processus de l’édification et du développement». «Le président Bouteflika auquel le peuple a renouvelé, il y a quatre ans, la confiance pour poursuivre le processus de construction et d’édification, a réussi, grâce aux lois de la Concorde civile et de la Réconciliation nationale plébiscitées par le peuple, à éteindre le feu de la fitna qui a failli emporter tout le pays», a-t-il affirmé notant qu’une fois, la sécurité retrouvée, l’Algérie s’est transformée «en grands chantiers de réforme de plusieurs secteurs en réponse aux attentes du peuple, et non pas sous des pressions extérieures». Il ajouté que la révision de la Constitution en 2016 a permis la consolidation des libertés et les fondements de l’Etat, outre la consécration de la dimension amazighe dans l’identité nationale en soutien à la cohésion de la patrie et du peuple.

S’exprimant ensuite à propos de la célébration de la journée du Savoir célébrée à la veille de l’organisation de cette journée parlementaire, le président de l’APN a rappelé que Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, a su défendre la langue arabe et la culture nationale durant le colonialisme qui a œuvré, par tous les moyens, à l’acculturation du peuple algérien et à l’oblitération de son identité nationale et qu’il était conscient de la cohabitation naturelle entre les dimensions amazighe et arabe du peuple algérien. Aussi, soutient M. Bouhadja, «continuer à célébrer cette journée, c’est aller de l’avant sur la voie de l’acquisition du savoir, véritable locomotive du développement, et témoigner la reconnaissance à la famille de l’Education pour son rôle dans la formation de générations aptes à être au diapason de l’époque en leur permettant la maîtrise des langues étrangères et des technologies modernes et en les préservant des risques de l’extrémisme ».

Le président de l’APN a, par ailleurs, exprimé son admiration et sa reconnaissance au peuple algérien pour son sursaut de solidarité et l’esprit d’entraide dont il a fait preuve suite au crash de l’avion militaire, survenu mercredi dernier, à Boufarik (Blida), qui a fait 257 morts. Cette solidarité dénote de l’attachement du peuple algérien à son authenticité et à ses valeurs de cohésion. M. Bouhadja a aussi salué les sacrifices de l’Armée nationale populaire (ANP), bouclier de la patrie et garant de sa sécurité et de son unité. Il convient de signaler dans ce contexte, qu’une minute de silence a été observée, avant le début des travaux de la rencontre, en hommage aux victimes du crash de l’avion militaire. Enfin et pour ce qui concerne l’organisation de cette journée parlementaire, il a souligné qu’elle vise, en fait, à mettre en exergue les efforts consentis pour que les secteurs de la Poste, des télécommunications et des Transports deviennent «une importante source de revenu national», rappelant l’adoption récente du projet de loi relatif au commerce électronique et le projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, ce qui permettra de suivre la dynamique que connait ce secteur sensible, a-t-il notamment indiqué.

Soraya Guemmouri