Exercice 2014-2018 : Le président Bouteflika artisan de la paix et du développement

Artisan de la paix et son garant, Abdelaziz Bouteflika, qui a réussi à collecter la signature de 3 millions de citoyens et de 15.000 élus, a remporté, haut la main, le scrutin du 17 avril 2014. 81,53% des voix exprimées, un score qui lui a permis de tenir les rênes du pays pour la quatrième fois consécutive. Cette confiance renouvelée ne constitue nullement une surprise, tant l’homme bénéficie d’une grande popularité. Cette popularité et ce charisme trouvent leur explication dans les actions de développement et des engagements pris pour faire de l’Algérie un pays prospère, renouant avec stabilité et paix. «Lahna khir men laghna» (la paix est meilleure que l’opulence) est restée l’intime conviction de tout le peuple algérien affecté par une tragédie nationale qui aura laissé le pays exsangue. Aujourd’hui, et maintenant que le pire est très loin derrière nous, on peut regarder dans le rétroviseur, pour mieux apprécier et mesurer l’importance de la paix retrouvée. Nos villes et nos campagnes ont pu renaître de leurs cendres et affichent un nouveau visage. Le développement du pays n’a laissé personne sur le quai. Il n’existe plus aucune région, aussi reculée soit-elle, qui n’ait bénéficié de tous les moyens d’une vie moderne et accessible aux nouvelles technologies de la communication, ce qui est une gageure, sur un continent qui fait face à de multiples défis. Nos correspondants, à Sétif, à Oran, à Béchar, à Annaba, à Constantine, à Tizi Ouzou, à Mascara et à Béjaïa reviennent sur toutes ces réalisations qui ont permis à ces wilayas d’être au diapason de la caravane du développement. N. C.

Tizi Ouzou

La mutation aux multiples facettes

L’Algérie célèbre, en ce mois d’avril, le quatrième anniversaire de la réélection de M. Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat à la magistrature suprême du pays. La wilaya de Tizi Ouzou marquera certainement une halte pour faire état des avancées considérables qu’elle a enregistrées sur le plan de développement local, tout au long des successifs mandats du Président de la République. C’est sous son règne que la région est sortie de sa léthargie, au point qu’elle est devenue un véritable chantier à ciel ouvert par la multitude de projets, aussi bien structurants que de moindre volume, qui sont en cours de réalisation, en plus de plusieurs autres qui sont livrés et mis en exploitation. En effet, Tizi Ouzou a bénéficié d’une attention particulière dans les différents programmes quinquennaux de développement de M. Bouteflika, notamment dans le secteur de l’alimentation des villages en gaz naturel, dont le taux de pénétration de cette énergie dans les foyers dépasse les 80%. Un taux qui frôlera les 100% à la fin de tous les travaux de raccordement en cours, et l’habitat rural dont a et continue de bénéficier des dizaines de milliers de citoyens à travers l’ensemble des localités de la wilaya.

Près de 86.000 aides à ce type de logement ont été attribuées aux citoyens de la wilaya, depuis la mise en œuvre de cette formule d’aide au logement. Grâce à ce soutien, de l’ordre de 700.000 dinars par bénéficiaire, le paysage urbanistique des zones rurales de la wilaya s’est grandement métamorphosé, constat démontrant le nombre important d’aides distribuées par l’État aux demandeurs de logement.

Le logement social a aussi connu une nette amélioration, notamment dans la commune de Tizi Ouzou, où est programmée la réalisation de près de 9.000 unités, dont plusieurs centaines sont déjà occupées et le reste est en voie d’être distribué. Outre la réalisation de dizaines de nouvelles infrastructures de proximité au profit de la jeunesse de la wilaya, notamment les stades de proximité, les salles omnisports, les maisons et foyers de jeunes, de nouveaux sièges de directions de l’exécutif de wilaya, des sièges d’APC, ainsi que plusieurs dizaines de bibliothèques communales et de salles de lecture publique, la wilaya de Tizi Ouzou a également bénéficié de l’inscription de plusieurs projets structurants, à l’instar du complexe sportif de 50.000 places couvertes, en fin de réalisation à Boukhalfa, banlieue ouest du chef-lieu de la commune de Tizi Ouzou, la pénétrante autoroutière reliant la wilaya à l’autoroute Est-Ouest, via la wilaya de Bouira, les zones d’activité de Tizi Ghennif (Draâ El-Mizan) et de Soumaâ, qui seront d’un grand apport à la relance de l’activité économique, l’entame des travaux de réalisation du barrage hydraulique de Souk N’tlata, dans la commune de Tadmaït, la réalisation du dédoublement de la RN12 en axe autoroutier de la ville de Tizi Ouzou, jusqu’à celle d’Azazga...

D’autres projets aussi importants les uns que les autres ont par ailleurs été réalisés à travers les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou, où le développement local n’a jamais connu une aussi fulgurante évolution.

L’alimentation des populations de cette wilaya en eau potable a connu également une substantielle amélioration, grâce aux multiples projets qui sont réalisés à travers les quatre coins de la wilaya. L’AEP et l’irrigation agricole connaîtront une nette amélioration, après la mise en service du barrage de Souk N’tlata le mois de décembre de l’année 2019, et celui de Sidi Khelifa, dont les travaux de réalisations ont été lancés ce mois d’avril. Le transfert de l’eau à partir du barrage de Tichy Haff, dans la wilaya de Béjaïa, pour alimenter d’une manière régulière et suffisante les populations de Bouzeguène, d’Illoula Oumalou et d’Ath Zekki, est là aussi un autre projet important en cours de réalisation.

Bel. Adrar

Mascara

Une région qui a pu renaître de ses cendres



Dix-neuf ans après son accession au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a tenu tous ses engagements. La réconciliation nationale a ramené la paix. Le retour de l’Algérie sur la scène internationale est une évidence. Les grands chantiers d’infrastructures, la construction de près de trois millions de logements, la baisse du taux de chômage constituent de vrais motifs de satisfaction, nous dit Slimani, cadre gestionnaire dans une entreprise publique. «Le Président représente le parachèvement du processus de développement national, lui qui a su ramener la paix et la sécurité à l’Algérie entière, après avoir prôné le plan de concorde civile et de réconciliation nationale», ajoute notre interlocuteur. Yacine, 42 ans, enseignant, assis à la même table, nous dit que «Bouteflika incarne toujours l’espoir de tous les Algériens pour une vie meilleure». On a tous prié pour lui, nos prières ont été entendues et exaucées, et le voilà parmi nous, n’en déplaise à nos ennemis. Mohamed, commerçant, n’y va pas par quatre chemins, pour dire que le peuple algérien doit beaucoup à Bouteflika. Le bilan des réalisations économiques et sociales est plus que flatteur, nous disent à l’unisson ceux et celles que nous avons rencontrés pour avoir leurs avis et opinion à l’égard du grand changement qu’a connu la wilaya de Mascara. Les jeunes de la région de Béni Chougrane ont fait preuve de maturité étonnante à plus d’un titre, eu égard au degré de conscience politique qu’ils affichent en abordant les sujets d’ordre économique et social. Leur fierté n’a d’égale que la hauteur de cet événement historique. Il suffit, nous confie Sofiane, un jeune étudiant en droit commercial à l’université de Mascara, de voyager, pour constater de visu tous les changements, aussi bien en milieu urbain que rural. À titre d’exemple, il cite l’université où il est inscrit. Il se rappelle qu’il y a quelques années, c’était un rêve. «Aujourd’hui, ajoute-t-il, il y a une université pratiquement dans chaque chef-lieu de wilaya.» Hamida, jeune cadre à la CNAS, nous décrit l’Algérie comme étant un grand pays en pleine mutation. Elle évoque l’autoroute Est-Ouest , le métro d’Alger, le programme du million de logements, le tramway, des réalisations concrétisées en l’espace d’un temps record. «Regardez autour de vous, nous dit-elle, notre wilaya a changé de look, et il y fait bon vivre à souhait.» Si Achour, un moudjahid, officier de l’ALN, nous dit que le rétablissement progressif de la stabilité a permis au Président Bouteflika d’entamer, sur le plan intérieur, un vaste programme de refondation de l’État algérien, à travers la réforme des structures et des missions de l’État, du système judiciaire, du système éducatif, ainsi qu’un train de mesures économiques audacieuses, comportant, notamment, une réforme du système bancaire destinée à rendre l’économie algérienne plus performante. La wilaya de Mascara, à titre d’exemple édifiant de cet élan de développement global, est désignée pour faire figure de pôle régional agricole. Le choix n’est pas fortuit, car la région répond à toutes les conditions. Dans ce contexte, l’État n’a pas lésiné sur les moyens pour financer la concrétisation de cet objectif. À cet effet, la priorité a été accordée aux secteurs de l’agriculture et de l’hydraulique. À cela s’ajoute un grand nombre de projets et de réalisations sportives et éducatives. En un mot , la wilaya a pu renaître de ses cendres.

Abdelkader Ghomchi

SETIF

Un développement qui l’a hissée au rang de capitale des hauts plateaux

Nombreux sont ceux qui ont vécu les 12 visites du Président Abdelaziz Bouteflika dans la wilaya de Sétif. Ils mesurent la relation d’estime et de respect que partagent le Chef de l’Etat et les habitants des hautes plaines sétifienne, qui n’ont jamais cessé de réitérer leur attachement à l’homme de la paix, de la réconciliation nationale et du développement.

Juste reconnaissance au moudjahid qui a consacré sa vie à la cause de son pays et permis à cette wilaya d’aller à la conquête de ses aspirations, du progrès ancré dans la ville comme à la campagne au titre des programmes qu’il a initié au fil des ans. Reléguant ainsi à l’oubli les séquelles de la décennie noire et restituant le sourire et l’espoir. Comment sinon apprécier ces investissements forts et les efforts gigantesques qui permettent aujourd’hui à une aussi vaste wilaya du pays de compter un taux de couverture de 95% en gaz naturel et dans cette formidable dynamique faisant des communes montagneuses, agglomérations secondaires comprises d’atteindre même un taux de 100% au moment où ce taux n’excédait pas les 27% en 1999. L’intérêt accordé par le Président de la République au secteur de l’Enseignement et de la Formation se traduit, aujourd’hui, par de remarquables avancées tant et si bien que cette wilaya compte aujourd’hui deux universités et une Ecole normale supérieure accueillant près de 60.000 étudiants. Une stratégie qui permet également à chaque commune de compter à ce jour, au moins un lycée parmi les 100 qui sont fonctionnels en plus des 227 CEM et des 729 écoles primaires alors que le nombre d’enfants scolarisés avoisine les 400.000. Parmi le grand projet dont a bénéficié cette wilaya au titre des programmes initié par le Président Abdelaziz Bouteflika, figure également cette grande réalisation du tramway de Sétif dont les travaux arrivent à terme. Un nouveau mode de transport en commun en site propre qui permettra de prendre en charge 5.000 voyageurs par heure sur les 15,2 km qui traverseront toute la ville d’Est en Ouest et répondra ainsi aux aspirations de la population de cette ville.

L’aéroport du 8 Mai-1945 s’inscrit dans cette même dynamique et permet aujourd’hui à Sétif, grâce aux décisions prises par le Président de la République lors de ses visites sur ces lieux, de disposer d’une infrastructure aéroportuaire digne de son nom. De grandes réalisations auxquelles s’ajoutent ce grand projet du siècle comme on se plaît à le qualifier dans cette wilaya et qui a trait aux grands transferts d’eaux à partir des barrages de Eraguene dans la wilaya de Jijel et Ighil Emda dans celle de Bejaia.

Un autre grand projet structurant qui permettra de transférer 313 millions de m3/an vers les barrages de Maouane et Draa Ediss, dans la wilaya de Sétif et s’inscrire dans le schéma national hydraulique. Ce mégaprojet qui s’inscrit dans une dynamique d’hydro-solidarité entre les régions pluvieuses et celles qui le sont moins permettra de renforcer la dotation en eau de 1.800.000 habitants et irriguer 40.000 hectares de terres agricoles.



Une wilaya où les programmes initiés par le Président Abdelaziz Bouteflika se traduisent par la réalisation de 100.000 logements tous segments confondus, des infrastructures de santé, des milliers de kilomètres de désenclavement et la réalisation de la pénétrante Djen Djen-El Eulma avec le dédoublement de voies de chemin de fer Sétif el Gourzi ne seront pas sans impact positif sur le développement futur de cette région.

Farouk Zoghbi

Oran

Le pôle économique et industriel par excellence

Oran veut se hisser au rang des métropoles méditerranéennes. Une ambition plus que légitime, grâce aux nombreux projets structurants lancés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lui offrant ainsi, un nouveau visage, celui d’une ville moderne, dynamique, attrayante et ouverte sur le monde. Son nouveau statut, elle le doit, en grande partie, aux nombreux projets livrés et d’autres en voie de réception, lancés ou réalisés dans le cadre des différents programmes quinquennaux initiés par le Président de la République.

En effet, le développement local a touché l’ensemble des secteurs sans exception. Prenant l’exemple de l’habitat, Oran a connu un nombre de réalisations jamais égalées depuis l’Indépendance puisque tous les segments ont été pris en charge. La stratégie de la prise en charge de la demande sociale en matière de logements a pris en considération l’éradication des bidonvilles ainsi que de l’habitat précaire et vétuste. Dans ce cadre là, le chef de l’Etat a lancé durant l’année 2000, le projet de réalisation de 12.000 logements au profit de la population du quartier des Planteurs relevant du secteur urbain Sidi El Houari, considérée comme la plus grande ceinture de misère de la wilaya. Depuis, ces opérations se poursuivent à ce jour.

Dans le secteur de la Santé, la wilaya a bénéficié d’un hôpital ultramoderne de 740 lits, en l’occurrence l'établissement hospitalier universitaire, EHU 1er Novembre, à l'USTO. Cette structure est dédiée à la fois à la prise en charge de la santé des citoyens et au développement de la recherche scientifique en la matière. Oran a bénéficié aussi d’un hôpital militaire régional militaire et universitaire de plus 300 lits et un établissement hospitalier régional de la sûreté nationale de 120 lits. Pour ce qui est du développement des ressources en eau, la mise en service en 2009 du projet du MAO «Mostaganem-Arzew-Oran» a mis un terme à la souffrance des Oranais de la pénurie en eau potable. Ce projet a permis le transfert de 110 millions de m3 d'eau par an vers Oran qui, soulignons-le, ne dispose pas suffisamment de ressources locales. Le secteur de la Jeunesse et des Sports n’est pas en reste. En effet, la wilaya a bénéficié de nombreux projets qui lui ont permis de décrocher l’organisation des Jeux Méditerranéens 2021. Dans ce cadre là, une enveloppe financière de l’ordre 5 milliards de dinars a été allouée à la wilaya d'Oran pour le lancement d’un nombre d’équipements sportifs destinés à la promotion du secteur, parmi lesquels, le stade olympique d'Oran d’une capacité de 40.000 places, terrains de réplique, stade d'athlétisme, salle omnisports de 6000 places, centre d'hébergement. A cela s’ajoute, le projet du village méditerranéen, réalisé actuellement à plus 75% avec une capacité actuelle de 4.000 lits qui devrait être portée à 20.000.

Quant aux projets d’investissements réalisés dans le cadre du partenariat avec des sociétés étrangères, Oran est considérée aujourd’hui, comme la plus attractive des villes algériennes en termes d’investissements étrangers. En plus d’être un pôle de l’industrie pétrochimique, la wilaya est devenue un pôle de grandes industries sidérurgiques et mécaniques. La création de la zone économique de Bethioua a permis l’installation du géant turc Tosyali. Pôle mécanique aussi, car elle abrite le projet de Renault Algérie produit depuis novembre 2014, la marque Symbol sur le site de Tlélat qui accueillera bientôt le projet de PSA Peugeot-Citroën.

Amel Saher

Constantine

La grande métamorphose

Trois mois après l’investiture du Président Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat, les Constantinois avaient rendez-vous avec l’inauguration de la plus importante réalisation depuis l’indépendance en matière d’ouvrages d’art, le Transrhumel Salah Bey, le huitième pont de la ville, qui permet de relier les deux parties de celle-ci séparées par les Gorges du Rhumel, soit les quartiers du sud-ouest, en partant de la place de l’ONU, et ceux de l’est, situés sur le plateau du Mansourah. D’une longueur totale de 4,3 km et culminant à 130 mètres de hauteur, l’imposant ouvrage, dont les travaux avaient été confiés, en septembre 2010, à l’entreprise brésilienne Andrade Gutierrez pour un montant réévalué depuis à près de 35 milliards de dinars, a non seulement, radicalement changé le visage de la capitale de l’Est. Mais a également résolu, dans une large mesure, le problème de congestion de la circulation dont souffrait depuis des années le centre-ville en permettant aux automobilistes de passer d’une rive à l’autre en quelques minutes, ce qui a contribué au désengorgement du trafic au niveau du pont de Sidi Rached. Disposant de trois accès déjà opérationnels, le Transrhumel fera bientôt jonction avec l’autoroute Est-Ouest, et ce après l’achèvement des travaux de l’ultime voie devant le relier à la cité Ziadia. Il est à noter, pour rester dans le secteur du Transport, que le contournement réalisé dans la région de Djebel El Ouahch après l’effondrement du tunnel T1 de l’autoroute, de même que le tunnel T4 situé au niveau du col d’Al Kantour, à la limite avec la wilaya de Skikda, ont été respectivement livrés aux mois de novembre 2015 et juillet 2016. L’extension de la ligne du tramway vers la nouvelle ville Ali Mendjeli devra entièrement être opérationnelle d’ici la fin de l’année prochaine. D’un Be y à un autre, et d’une prouesse architecturale à une autre, le complexe culturel Zénith Ahmed Bey a été réalisée par les Chinois de l’entreprise CSCEC en un temps recordde 14 mois, afin qu’il soit prêt pour l’ouverture de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe », le 16 avril 2015. Situé sur le plateau d’Aïn El Bey, à proximité de l’aéroport international Mohamed-Boudiaf, et s’étendant sur une surface totale de 60.000 m2, l’édifice en question se distingue par sa conception futuriste et ses traits fluides. La salle de 3.000 places est modulable, ce qui permet d’adapter sa configuration à différents types de spectacles, et offre des conditions de confort et de sécurité optimales. Le complexe comprend également deux petites salles, d’une capacité respective de 300 et 150 places, ainsi que des bureaux administratifs et des locaux techniques.

Des acquis culturels et patrimoniaux d’importance

Au titre de l’événement culturel arabe, la wilaya a également bénéficié de projets culturels et patrimoniaux d’importance. Le palais de la culture Malek-Haddad a été totalement reconfiguré, de manière à offrir aux usagers davantage d’espace et de commodité, tandis que sa façade principale a été «relookée», lui conférant une allure plus moderne. De son côté, le réaménagement de la maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa a permis de la doter de nouveaux espaces d’exposition, de plusieurs salles de conférences, d’un salon d’honneur, ainsi que d’une grande bibliothèque. Enfin, rappelons l’ouverture en novembre dernier de la bibliothèque urbaine située dans l’antique quartier de Bab El Kantara, laquelle dispose de deux salles de lecture de 200 m2 chacune, d’une salle Internet et d’un amphithéâtre de 200 places, et propose aux adhérents plus de 20.000 ouvrages touchant à tous les domaines, particulièrement à ceux de la science, de l’Histoire et de la littérature.

En ce qui a trait au logement, plus de 17.000 logements sociaux ont été distribués depuis l’année 2014, dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire, dont 3.000 au mois de mars. De nombreux chantiers sont en cours, parmi lesquels le programme des 3.200 Logements publics locatifs (LPL), situé à l’unité de voisinage 20 d’Ali Mendjeli, ainsi que celui des 2.300 unités de la nouvelle ville Massinissa. Il convient de préciser que durant la période allant de janvier 1999 à décembre 2017, 42.983 logements ont été distribués sur l’ensemble du territoire de la wilaya, ce qui dénote l’engagement constant des pouvoirs publics dans ce domaine.

Concernant les infrastructures touristiques, la ville s’est dotée en 2015 d’un hôtel 5 étoiles, construit sous le label de la prestigieuse chaîne Marriott, composé de 160 chambres et 21 suites, alors que les mythiques établissements du centre-ville, le Cirta et le Panoramic, ont bénéficié d’un programme de rénovation et de mise à niveau pour une enveloppe financière estimée à plus d’un milliard de DA. Enfin, plusieurs projets d’envergure, visant à l’amélioration du cadre de vie des Constantinois, sont sur le point d’être livrés, du moins partiellement, en tête, le parc urbain du Bardo, implanté en plein cœur de la ville sur 65 hectares, le calibrage et d’aménagement du Rhumel, dont un premier tronçon de 10 km a déjà été ouvert au public, et le parc citadin de Zouaghi, d’une superficie totale de 11 hectares, lequel compte des zones réservées aux enfants, à la détente et aux activités sportives.

Issam Bouleksibat