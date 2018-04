Crash de l’avion militaire : Le Président Bouteflika reçoit les condoléances de plusieurs chefs d’état et de personnalités

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier des messages de condoléances de plusieurs dirigeants de pays amis et de personnalités internationales, qui ont exprimé leur solidarité avec l’Algérie suite au crash de l’avion militaire survenu mercredi dernier à Boufarik (Blida). Ces messages de condoléances ont été adressés par les présidents du Soudan, Omar El-Béchir, du Portugal,

Marcelo Rebelo De Sousa, du Sultan d’Oman Qabous Ibn-Saïd.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a également envoyé un message de condoléances au président Bouteflika. Il est à rappeler que le crash de l’avion militaire, survenu mercredi dernier à Boufarik, a fait 257 morts, dont la plupart sont des personnels de l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi que des membres de leurs familles.

condoléances du gouvernement mauritanien



Le ministre mauritanien de la Culture et de l’Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed El Amine Ould Cheikh a présenté, hier au siège de l’ambassade d’Algérie à Nouakchott, les condoléances du gouvernement mauritanien à l’Algérie, suite au crash de l’avion militaire survenu mercredi dernier dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik, faisant 257 victimes. La Mauritanie «a appris, avec une profonde affliction, la nouvelle du crash de l’avion militaire, survenu le 11 avril, faisant plus de 200 victimes», a écrit le ministre mauritanien dans le registre des condoléances, en présence de l’ambassadeur algérien à Nouakchott, Noureddine Khendoudi. «Suite à ce tragique accident, nous exprimons, au nom du gouvernement, nos sincères sentiments de compassion au président, au gouvernement et au peuple algérien frère ainsi qu’aux familles des martyrs, priant le Tout-Puissant d’accorder aux victimes Sa sainte miséricorde et de les accueillir dans Son vaste paradis et d’assister leurs proches». La signature du registre des condoléances a eu lieu en présence du directeur du département Maghreb au ministère mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, Mohamed Abderrahmane Sidina et du sous-directeur du protocole au même ministère, Ali Ould Mohamed.