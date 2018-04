Fin des travaux du 29e sommet arabe à Dhahran en Arabie Saoudite

Le Roi de l’Arabie saoudite, Salman Bin Abdelaziz, a chargé dimanche, à l’occasion du Sommet arabe à Dahran, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, de transmettre ses salutations au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en réitérant ses sincères condoléances à la suite de l’accident tragique de l’avion militaire survenu mercredi dernier à Boufarik (Blida).

En accueillant M. Abdelkader Bensalah à l’ouverture des travaux du Sommet arabe de Dahran, le Roi de l’Arabie saoudite Salman Bin Abdelaziz, a chargé le Président du Conseil de la nation de transmettre, à son frère le Président de la République, ses salutations fraternelles, tout en réitérant ses sincères condoléances à la suite de l’accident tragique de l’avion survenu le 11 avril. A cette occasion, le Roi Salmane «s’est félicité de la qualité des relations qui unissent les deux pays».



La Commission mixte algéro-saoudienne aujourd’hui à Ryadh

La 13e session de la commission mixte algéro-saoudienne se tiendra les 17 et 18 avril en cours à Ryadh sous la coprésidence du ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, et du ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, Madjed Bin Abdallah Al Qasabi, a indiqué hier, un communiqué du ministère. Cette session sera consacrée à l’évaluation de la coopération bilatérale et à l’indentification des perspectives de coopération entre les deux pays, a précisé la même source.

En marge des travaux de cette commission mixte, la 11e édition du Conseil algéro-saoudien des hommes d’affaires sera co-organisée par la Chambre algérienne du commerce et d’industrie (Caci) et le Conseil saoudien des chambres de commerce.

Pour rappel, la 12e session de la commission mixte algéro-saoudienne s’était tenue en février 2017 à Alger.