Pour s’imprégner de l’expérience de déradicalisation : Une délégation d’imams américains bientôt en Algérie

Lors d’un point de presse tenu hier à Constantine, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, en visite de travail et d’inspection dans la wilaya, a annoncé la venue prochaine d’imams en provenance des États-Unis d’Amérique, et ce afin de bénéficier de l’expérience algérienne en matière de déradicalisation et de prévention contre le radicalisme : « Il s’agit d’un engagement de la part du vice-chef du département d’État chargé des Affaires étrangères qui, au cours d’une entrevue que nous avons eue l’année dernière, a manifesté le souhait d’envoyer une délégation d’imams en Algérie afin d’étudier de près l’expérience acquise dans le domaine de la déradicalisation et de la lutte contre l’extrémisme religieux », a-t-il affirmé, et d’ajouter : « Cette expérience résulte de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et la preuve la plus éclatante de la réussite de cette politique est que le pays qui compte le moins d’adhérents à l’EI est l’Algérie, alors que les citoyens issus de nos deux voisins immédiats représentent le tiers du contingent ».

Il est à préciser que les imams américains, au nombre de 7, se rendront successivement à Alger, Constantine, Biskra, Oran, Tlemcen et Mascara, et que la visite d’une 2e délégation est d’ores et déjà programmée. «En Algérie, de même que dans tout le monde musulman, le discours religieux échappe au référent national, au contrôle de l’État et, quelque part, à la société.

C’est un discours qui jaillit, certes, de nos mass medias, mais qui a un référent étranger ne représentant pas des États, mais des laboratoires. Nous œuvrons depuis longtemps pour la régulation dans ce domaine : nous collaborons avec l’Autorité de régulation audiovisuelle, nous avons également organisé des colloques de réflexion avec le Haut conseil islamique, et nous nous orientons actuellement vers une pédagogie de dialogue avec les acteurs des mass medias et les compétences universitaires, et ce dans le but d’élaborer une charte déontologique à même de préserver le peuple algérien de toute dérive en matière de discours religieux dans les médias, au sens classique du terme, mais également sur les réseaux sociaux qui véhiculent un message de haine, de stigmatisation et d’exclusion, lequel message a mené à l’embrigadement de beaucoup de jeunes dans le monde oriental, mais aussi occidental, et nous devons réfléchir à la meilleure manière d’immuniser les enfants qui fréquentent ces espaces. J’ai d’ailleurs appelé tous les imams à investir lesdits espaces en créant des pages Facebook dans lesquelles ils doivent diffuser leurs prêches, leurs cours, leurs fatwas et leurs orientations », a expliqué Mohamed Aïssa.

Enfin, concernant les écoles coraniques, le ministre a déclaré que son département a déjà tiré la sonnette d’alarme pour que la société prenne conscience des dangers qui guettent les enfants fréquentant des écoles coraniques non soumises au contrôle de l’État : « Nous avons recensé 300 écoles créées par des associations, lesquelles n’ont aucun lien avec l’enseignement du Coran. Nous allons convoquer leurs responsables, avant la fin de l’année, pour leur demander de se conformer au référent national, autrement, celles-ci seront tout simplement fermées », a-t-il précisé.

Issam Boulksibat