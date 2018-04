M. Kaouane visite l’imprimerie de l’anep de rouiba : Au diapason des nouvelles technologies

«On est passés de Gutenberg à Bill Gates», c’est en ces termes que s’est exprimé, hier, le ministre de la Communication, lors de la mise en service, au niveau de l’imprimerie ANEP de Rouiba, d’un matériel d’impression ultramoderne, composé, notamment d’une machine «offset» laser, pouvant imprimer jusqu’à 15.000 pages par heure.

M. Kaouane a, en effet, mis en avant — lors de cette visite de travail effectuée en ce jour de célébration de la journée nationale du Savoir, Youm El Ilm — les grands progrès réalisés par cette unité en matière d’impression, notant que cette dernière a «carrément mis le pied dans le vingt et unième siècle». Le ministre — et après avoir rappelé les énormes pas franchis dans ce sens — depuis l’impression mécanique jusqu’à l’impression numérique, en passant par l’impression électronique — a également mis à profit cette occasion pour féliciter cette entreprise pour les offres de choix en matière d’impression qu’il qualifiera d’ailleurs, et à juste titre, d’«exceptionnels». La qualité d’impression aujourd’hui optimisée a aussi été mise en avant par le ministre. Avant de se rendre aux différents services que compte l’imprimerie ANEP de Rouiba, le ministre et la délégation qui l’accompagnait, ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du crash de l’avion militaire, survenu mercredi dernier à Boufarik (Blida) et qui a fait 257 morts. Accompagné du responsable de l’unité, le ministre de la Communication s’est ensuite rendu au magasin des produits finis pour avoir une vision globale de tous les produits fabriqués par cette unité. Au niveau du service « Offset », le ministre a visité les locaux abritant la dernière machine réceptionnée, en l’occurrence de la «CD102 ». La délégation officielle s’est aussi déplacée au service « Reliure » où le ministre de la Communication s’est enquis de la situation des différents équipements acquis tout récemment par l’imprimerie ANEP de Rouiba, dont «un massicot trilatéral, une plieuse colleuse ainsi qu’une emboîteuse». Cette dernière est d’une capacité de réalisation de 45.000 boîtes par heure. En somme, tous les moyens et conditions idoines sont réunis, en ce lieu, aux fins d’optimiser la qualité d’impression.

Il convient de signaler, dans ce contexte, que si l’imprimerie ANEP de Rouiba vient de se doter du dernier matériel en vogue dans le domaine de l’impression, cela est dû en fait, aux investissements importants qui ont été consentis dans ce sens. «Des investissements ont été justement consentis pour répondre aux exigences de l’heure et aux attentes des clients afin d’être au diapason des nouvelles technologies en matière d’impression et d’art graphique», a indiqué le ministre dans une déclaration accordée à la presse, au terme de cette visite. «Si vous ne franchissez pas le cap et ce saut qualitatif, vous vous condamnez à être en retrait par rapport aux exigences des clients», a mis en exergue le ministre.



L’ANEP, une entreprise qui a brillamment développé l’activité d’impression



A retenir que l’unité de Rouiba, qui emploie quelque 160 travailleurs, est dédiée à l’impression de diverses publications.

L’impression est un métier dans lequel l’ANEP a développé une expérience avérée et des compétences qui lui assurent une place de leader dans ce domaine d’activité. Faut-il le rappeler, l’Unité imprimerie de Rouiba assure une gamme complète de travaux de fabrication et d’impression, comme les produits promotionnels tels que, agendas, calendriers, etc., mais aussi les affiches géantes jusqu’à la petite étiquette, les annuaires, les livres et brochures ainsi que les revues, catalogues et dépliants.

Cette unité fait partie des services de l’Entreprise Nationale de Communication, d’Edition et de Publicité (Anep). Créée en 1967, l’Anep — et selon les informations recueillis sur son site électronique — a acquis une longue tradition et une grande expérience dans l’un des premiers métiers de la communication : la publicité et l’affichage.

Selon la même source, l’ANEP n’a cessé d’élargir son champ d’activité, par la création de filiales qui essaiment sur l’ensemble du territoire national avec des ambitions internationales : Régie presse publicitaire, Signalétique, Messagerie, unité d’Impression avec de nouvelles technologies, édition.

Aujourd’hui, acteur incontournable de la communication, de l’édition et de la publicité en Algérie, c’est tout naturellement que l’Anep est sollicitée pour la conception et la gestion des budgets publicitaires de grands événements médiatiques : Coupe d’Afrique des Nations en 1990, Jeux Panarabes en 2004, Salon international du Livre d’Alger (Sila) pendant cinq éditions.

Société par actions au capital social de 7.750.000.000 DA, l’ANEP est un partenaire privilégié des institutions de l’Etat et des opérateurs publics et privés. Connue pour sa crédibilité, son savoir-faire et la qualité de ses équipements, l’Anep est un leader confirmé dans ses domaines d’activité, souligne le même document.

Soraya Guemmouri