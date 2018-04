Entretien de la rocade Zéralda - Boudouaou : Les travaux bientôt entamés

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane a donné, hier à Alger, des instructions pour entamer, dans les plus brefs délais, les travaux d’entretien de la rocade reliant Zéralda (Alger) à Boudouaou (Boumerdès) sur 65 km linéaires, indique un communiqué du ministère. Lors de la visite d’inspection qu’il a effectuée à cette rocade, M. Zaâlane, accompagné des cadres de son ministère, a donné des instructions aux parties concernées afin de prendre des mesures urgentes en matière d’entretien. Des tronçons de cette route qui traverse 3 wilayas, sont dans un «état dégradé», a ajouté la même source. La rocade Zéralda-Boudouaou traverse, en effet, 3 wilayas du centre, à savoir Alger, Boumerdes et Blida. A rappeler que cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi mené par la utelle de la situation du réseau routier, a conclu le communiqué.