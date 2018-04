Production d’électricité à l’horizon 2025 : 25.000 mégawatts escomptés

La stabilité que connaît, actuellement, le marché du pétrole est le fruit de l’accord de l’OPEP conclu en septembre 2016 à Alger, à l’initiative du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, lors d’un point de presse tenu en marge d’une visite de travail, hier matin, dans la wilaya d’Oran.

En réponse à une question sur l’impact sur la situation financière du pays, de la hausse des prix du pétrole observée depuis quelques mois sur le marché international, M. Guitouni a affirmé qu’il s’agit surtout d’une stabilité du marché qui a permis un équilibre entre l’offre et la demande. Il a fait savoir, par ailleurs, que le projet de réalisation de la centrale électrique de Boutlélis a atteint un taux d’avancement de 65%. Sa première tranche sera livrée en juillet 2018 et la deuxième en septembre de la même année, a-t-il indiqué. Selon le même responsable, outre sa grande envergure, ce projet jouit d’une importance particulière car il a été réalisé, dit-il, en grande partie par des techniciens et ingénieurs algériens de haut niveau «les prochaines centrales seront construites par des Algériens »a-t-il déclaré. La centrale électrique de Boutlélis est dotée d’une capacité de production de 446 MW et pour mesurer son envergure, le ministre a fait savoir que la Mauritanie produit une quantité de 400 MW. «Cette centrale couvre les besoins d’équivalent de deux wilayas de la taille d’Oran et d’autres villes avoisinantes» a révélé M. Guitouni. Il a ajouté, que ce projet a été réalisé dans le cadre du programme du Président de la République, portant réalisation de huit stations en cours de réalisation, totalisant une capacité de production de 8000 MW. «Une fois nos besoins satisfaits nous passerons à l’exportation», a déclaré le premier responsable du secteur qui a fait savoir, par ailleurs, que des contacts sont en cours avec les Libyens, pour pouvoir exporter vers la Libye une quantité d’électricité. A une question de savoir si le gouvernement envisage des mesures pour faire face au problème des délestages récurrents qui surviennent chaque été, le ministre a expliqué que la consommation ordinaire à travers le territoire national estimé à 8.000 MW, passe en été à 15.000 MW. Une consommation excessive selon le ministre qui a appelé, les citoyens à rationaliser leur consommation en électricité.

«En rationnalisant leur consommation, les citoyens vont économiser sur leurs dépenses et celles du gouvernement. Il faut savoir qu’une centrale électrique comme celle de Boutlélis représente un investissement de 500 millions de dollars» fait-il remarquer. Le ministre de l’énergie a inauguré les sièges de deux agences commerciales de Sonelgaz à Haï El Badr et Aïn El Turck.

Les deux structures ont bénéficié d’importants travaux de réhabilitation dont les coûts sont estimés successivement à des montants de 16 et 6,8 millions de dinars. En décembre dernier, le ministre avait procédé à l’inauguration de deux stations de services ; la première sur le 4e boulevard périphérique d’Es Sénia et la deuxième à El Karma. Deux agences commerciales de Sonelgaz situées au centre-ville d’Oran ont également été inaugurées par le ministre. M. Guitouni devait donner le coup d’envoi, en fin d’après-midi, des 11es journées scientifiques et techniques de Sonatrach, organisées cette année sous le thème «Innovation et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique »

L’Algérie ambitionne de produire quelque 25.000 mégawatts d’électricité à l’horizon 2025, quantités produites par des centrales électriques classiques et 2.000 autres mégawatts à partir des stations d’énergie solaire, a annoncé le ministre.

Il a ajouté que l’exportation de l’électricité sera envisagée lorsque les besoins du pays seront comblés et se fera, en premier lieu, vers la Tunisie et la Lybie, signalant que des échanges se font déjà à la demande, lorsque la nécessité se fait sentir. Par ailleurs, le PDG de la Compagnie de l’Engineering de l’électricité (PCEE), Chikhaoui Mohamed, a indiqué que l’usine de Batna produira quatre turbines à gaz par an, deux fonctionnant à la vapeur et deux autres au gaz. Un projet de construction de transformateurs est à l’étude avec un partenaire indien.

Amel Saher