Grille indiciaire des salaires de l’éducation nationale : Les dysfonctionnements dans le classement des fonctionnaires corrigés

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a déclaré, à Tissemsilt, qu’un grand nombre de fonctionnaires du secteur de l’Éducation bénéficiera de la nouvelle grille indiciaire des salaires et du régime de paiement.

Lors d’une émission radiophonique dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, Mme Benghabrit a souligné qu’en dépit de la crise financière, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accordé la priorité au secteur de l’éducation avec l’application du décret présidentiel paraissant en 2014 qui fixe la grille indiciaire des salaires des fonctionnaires et du régime de paiement des salaires. Un grand nombre de travailleurs du secteur bénéficiera de ce décret, a-t-elle ajouté, soulignant que la nouvelle grille permettra de traiter certains dysfonctionnements pour ce qui est du classement des fonctionnaires soulevés auparavant par différents syndicats dont l’augmentation de la catégorie d’enseignant du primaire de 11 à 12, annonçant que 26 grades ont bénéficié de la nouvelle grille indiciaire.

La ministre a ajouté que ces dysfonctionnements enregistrés dans le secteur de l’éducation font actuellement l’objet d’examen par une commission du ministère de l’Education nationale, tout en déplorant le fait que certaines parties n’ont pas exprimé leur satisfaction de cet acquis (grille nouvelle) et ont soulevé d’autres revendications, «ce qui n’est pas raisonnable».

Par ailleurs, Mme Benghabrit a affirmé que son département ministériel prendra en considération, dans le concours de recrutement prochain, les diplômés des écoles supérieures des enseignants de cette année, déclarant que cette catégorie est prioritaire. En outre, la ministre a annoncé la tenue d’une semaine de l’école du 25 au 28 juin prochain qui sera consacrée à la distribution du livre scolaire et à la remise des relevés de notes. Cette période constituera le début de la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, a-t-elle souligné. Nouria Benghabrit a également fait savoir que son département procèdera à la présentation du nouveau manuel scolaire dans les établissements scolaires lors de la rentrée 2019-2020, signalant la disponibilité d’un lot de 20 millions de livres scolaires cette année.

Au sujet de l’enseignement de tamazight, elle a indiqué que cette langue est enseignée actuellement au niveau de 38 wilayas, ajoutant que 300 postes ont été réservés aux enseignants de tamazight en vue de généraliser son enseignement à la prochaine rentrée scolaire avec l’utilisation de trois caractères que sont les lettres arabes, tifinagh et latins.

A propos d’une rencontre samedi soir avec les représentants des syndicats de l’éducation dans la wilaya de Tissemsilt, la ministre a souligné que le partenaire social a fait plusieurs propositions outre la revendication d’ouverture d’un institut de formation des fonctionnaires et enseignants qui sera réalisé au niveau du lycée El Moussalaha, au chef-lieu de wilaya qui dispose d’un grand nombre de classes. Mme Benghabrit a estimé que Tissemsilt sera une wilaya pilote eu égard au lot important de projets dont a bénéficié le secteur, dont 92 sur un total de 111 projets gelés ont été débloqués.

Par ailleurs, la ministre a déclaré, lors d’un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, que son ministère annoncera bientôt la date du concours de recrutement des enseignants, tout en affirmant que des efforts sont déployés au niveau de la wilaya pour mettre fin au système de double vacation par l’ouverture de nouvelles écoles primaires au niveau des cités à forte densité démographique. En inaugurant un service de médecine du travail relevant du secteur éducatif à Tissemsilt, Mme Benghabrit a souligné qu’un nombre faible de médecins du travail est relevé dans certaines wilayas du pays, insistant sur l’importance de l’accompagnement du spécialiste en médecine du travail au profit des fonctionnaires du secteur pour leur fournir les meilleures conditions de travail et de santé.

La ministre a indiqué, lors d’une rencontre tenue avec les directeurs des établissements scolaires, inspecteurs, chefs de daïra et présidents d’APC, que le ministère a fait de la formation l’outil principal de la mise en œuvre de son programme sectoriel. La visite de la ministre dans la wilaya a été marquée par l’inauguration d’un lycée et de deux écoles primaires au chef-lieu de wilaya et l’inspection du nouveau siège de la direction de wilaya de l’éducation. (APS)