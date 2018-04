Journée mondiale de l’hémophilie : L’importance d’un diagnostic précoce

Les hémophiles ont commémoré leur journée mondiale. C’est loin d’être un évènement heureux, pour des milliers de personnes en Algérie, n’était cette avancée, en termes de prise en charge de cette pathologie qui touche aujourd’hui, selon les statistiques de 2017, pas moins de 2.362 personnes.

En effet, aujourd’hui, des actions sont entreprises sur le terrain, quand bien même il resterait encore du chemin à parcourir pour permettre à cette population de mieux vivre avec cette maladie orpheline. Il faut dire que la création d’un service de traitement destiné à cette catégorie, au niveau du CHU de Béni Messous, en 2016, et trois années auparavant, l’ouverture d’un centre pilote au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Constantine, dont la mission est l’externalisation des patients, mais aussi le suivi et le traitement des patients, à travers le recours aux adaptations thérapeutiques, la sensibilisation aux soins, la rééducation, la coordination entre les équipes médicales des différents services et enfin le dépistage précoce d’éventuelles complications qui peuvent survenir, restent insuffisants d’autant plus que des personnes porteuses de la maladie ne le savent pas. Les associations d’hémophiles, pour leur part, ne cessent de plaider en faveur de la généralisation de ce genre de structures pour atteindre les régions enclavées où très souvent le malade voit des vertes et des pas mûres pour se faire soigner, insistant sur le fait que cette maladie de coagulation de sang demeure méconnue, et que contrairement à d’autres pays, où le mal est diagnostiqué précocement, chez-nous, les personnes atteintes de ce problème de santé vivent mal cette pathologie puisque confrontées à l’épineux problème de l’indisponibilité des médicaments.

Pour rappel, l’hémophilie est un trouble héréditaire de la coagulation sanguine qui se caractérise par des hémorragies prolongées, notamment au niveau des articulations, des muscles et des organes. Elle est liée au sexe, sauf dans de rares cas, chez les garçons.

Aujourd’hui, une sensibilisation sur les complications de cette maladie s’avère plus que nécessaire pour éviter des situations dramatiques.

Samia D.