Leila Aslaoui signe son nouveau livre à la librairie générale d’El-Biar : Une vie dans la cité

Dédiée au nouveau recueil regroupant pas moins de onze nouvelles dans 170 pages, baptisé «Raison garder» de Leïla Aslaoui-Hemmadi, une vente-dédicace a été organisée, samedi après-midi, et ce au niveau de la librairie générale d’El Biar.

Paru aux éditions Média-Plus, «ce recueil de nouvelles met à nu les nombreuses dérives qui polluent le quotidien de l’Algérien», peut-on lire sur la quatrième de couverture. «Qui n’a pas entendu, ne serait-ce qu’une fois, ses compatriotes exprimer leur colère et leur ras-le-bol contre leur mal-vie ainsi : ‘’Tout va de travers dans ce pays’’, ou ‘’l’Algérie est tombée sur la tête’’ ? Comment ne pas se laisser submerger par l’amertume lorsque le quotidien devient de plus en plus difficile à supporter et à vivre ?» écrit l’auteur en préambule. «C’est un recueil de onze nouvelles, qui abordent différents thèmes de la vie dans la Cité et réinterroge les sens du service public, du civisme et de la citoyenneté», nous dira son auteur. Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette rencontre littéraire, elle souligne qu’«il n’y a rien de tordant dans les onze nouvelles de ‘’Raison garder’’», «des personnages confrontés à des problèmes liés à la vie dans la Cité, qui composent avec un certain nombre de dysfonctionnements de l’administration, avec les conventions sociales, et avec l’incivisme». «Il est question de santé, de culture, de justice, de religion, d’hypocrisie, du rapport à l’argent, du statut de la femme et de la vision de l’Autre», ajoute Leïla Aslaoui-Hemmadi. Leïla Aslaoui-Hemmadi, née à Alger, est licenciée en droit et diplômée en sciences politiques. D’abord magistrat, elle a été ministre de la Jeunesse et des Sports, puis de la Solidarité nationale, poste dont elle a démissionné. Son époux a été assassiné en octobre 1994. Auteur de plusieurs ouvrages, dont «Sans voile, sans remords», qui a reçu en 2013 le prix de l’Association des écrivains d’expression française. Une œuvre, «Bahidja», est adaptée au théâtre en 2017 par le metteur en scène Ziani Chérif-Ayad. En hommage au combat de la femme algérienne, le Conseil de l’Europe lui a décerné son prix Nord-Sud en septembre 1996.

Sihem Oubraham