Dans la LUCARNE : À qui profite ces « dérapages » ?

Les observateurs sont «scotchés», presque sans voix face à ce qui s’y passe actuellement dans notre football. A l’approche de la fin de saison, nos compétitions, coupe et championnat, sont devenues un véritable danger pour les différents acteurs aussi bien les dirigeants, les footballeurs, les joueurs que les supporters. Ils sont le plus souvent le «dindon de la farce». C'est-à-dire qu’ils deviennent les «victimes» de la décision prise par des dirigeants. Certaines personnes tapies dans l’ombre joue avec la «vie» des jeunes supporters animés par l’amour pour leurs clubs, qu’ils suivent d’ailleurs là où il se produit. Cette réalité ne peut que leur jouer un mauvais tour tôt ou tard. Il est vrai que face à la violence qui monte, il faudrait que les pouvoirs publics réactivent au plus vite la «commission de lutte contre la violence dans les stades» qui a été gelée, mise en veilleuse ces derniers temps. On ne peut rester inactif et spectateur devant cette dangereuse montée de la violence dans nos stades. Lors des dernières journées du Championnat national, on a remarqué que la violence avait réapparu dans notre champ sportif sans crier gare. Elle a étonné tout le monde par son terrible penchant d’une «laideur» sans précédent. Cela a été visible au stade 20-Août de Skikda lors de JSMS-GCM, Chlef, USMBA-MCO, JSK-MCA, mais aussi lors du match de la mise à jour du Championnat national de Ligue-1 entre le MCO et le CRB. Les envahissements de terrain, en plus des cailloux «gros» comme des «dalles» —en quantités qui dépassent l’entendement— sont monnaie courante et aucune sans punission sévère ! Comment des supporters ont-ils pu lancer tous ces cailloux sans être inquiétés outre mesure. Ce n’est pas normal que la violence soit presque guidée contre un club dont le seul «tort» —si s’en est un— c’est d’avoir «briller» durant le présent exercice. Toute la lumière doit être faite afin de déterminer les tenants et aboutissants de ces dérives «haineuses» entre Algériens. Dans ce cas, on n’a pas besoin de voir des matches s’organiser sur nos différents terrains qui se sont transformés en «souricière» pour supporters. Des équipes qui ne gagnent pas durant la saison se réveillent comme par enchantement à la fin de la saison et utilise la violence pour se requinquer le moral et majorer leur pactole points avec l’aide manifeste des arbitres.

Nonobstant que la violence est aussi présente en Ligue-2 où des équipes qui ne veulent pas rétrograder ont recours aux pires stratagèmes pour gagner et continuer à vivoter alors qu’ils n’en ont pas les capacités. Lors de la mise à jour du Championnat national de Ligue-1 (25e journée) entre le MCO et le CRB, on a également assisté à un envahissement de terrain dangereux dès que le CRB avait inscrit le deuxième but par Draoui. Des échauffourées ont éclaté et les supporters oranais furieux ont atteint même le vestiaire pour prendre les vêtements du trio arbitral. C’est vrai que le président du MCO a accusé tout de suite ses «opposants» qui veulent nuire à son club par tous les artifices possibles et imaginables.

Ces violences qui éclatent dans nos stades ces derniers temps sont devenues si dangereuses qu’elles risquent même de s’amplifier si l’on ne réagit pas. L’intervention de nos responsables sportifs et notamment les pouvoirs publics est plus que nécessaire, surtout qu’il y a mort d’hommes. On n’a pas besoin de football qui « tue » nos jeunes qui, pourtant, n’aspirent qu’à vivre des moments intenses pendant quatre-vingt dix minutes.

Entre-temps, la FAF doit agir pour tenter de sauver ce qui peut l’être.

L’heure de la «rigolade» n’est plus de mise !



Hamid Gharbi