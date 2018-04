Aujourd’hui à 16h : CRB - ASEC Mimosas

Important rendez-vous cet après-midi au stade 20 Août 1955, avec la manche retour de la confrontation entre le Chabab de Belouizdad et l’ASEC Mimosas d’Abidjan. Un match qui déterminera laquelle des deux formations arrachera sa qualification à la phase des poules. Défait par la plus petite des marges (1-0) au match aller, le CRB a les moyens de se défaire de l’équipe ivoirienne sur son terrain et devant son public, si l’on se réfère à la physionomie de la première confrontation entre les deux formations, il y a dix jours de cela. Le Chabab aurait même pu éviter la défaite à Abidjan si ses attaquants s’étaient montrés plus adroits. Cette fois-ci devant leur public et sur un terrain qu’ils connaissent parfaitement, les camarades de Lakroum devront sortir le grand jeu et prendre les choses en mains correctement afin de passer ce cap et atteindre la phase des poules. Il n’est pas question pour les Belouizdadis de se manquer à ce stade de la compétition. L’entraineur, Rachid Taoussi, a veillé à combler les lacunes constatées au sein de son équipe jusque-là. Il insiste avec ses poulains sur la discipline, la rigueur tactique, une concentration appropriée et un engagement physique sans faille. Il travaille énormément ces différents aspects à chaque séance d’entrainement.

Draoui, Belaïli et Heriat seront là

Taoussi pourra compter sur un effectif plus étoffé avec la présence de Draoui, Heriat et Belaili, tous les trois absents au match aller. Les deux premiers ont purgé leur suspension pour cumul de cartons, le 3e n’a pu effectuer le déplacement en Côte d’Ivoire pour des raisons administratives. Le joueur étant sous les drapeaux. Des atouts certains que ne manquera pas d’utiliser le coach belouizdadi à bon escient. Auréolés par leur retentissante victoire hors de leurs bases, face au MC Oran, vendredi passé, le CRB veut absolument rester sur cette dynamique et enchainer les bonnes performances. Les joueurs sont mobilisés et déterminés à sortir le grand jeu pour répondre aux attentes de leur formidable public et arracher la qualification à la phase des groupes. Les «Rouge et Blanc» tiennent absolument à poursuivre l’aventure continentale, à laquelle ils ont pris goût. Ils doivent néanmoins faire très attention et éviter surtout d’encaisser un but ; au cas où, ils seront contraints d’en inscrire au moins trois pour se qualifier.

Attaque à outrance et éveil défensif

Le coach adjoint, Said Boutaleb, affirme au sujet de cette rencontre décisive : «Notre équipe a les moyens de passer l’écueil ASEC-Mimosas. Avec les retours de trois de nos éléments essentiels qui sont Heriat, Draoui et Belaili, le Chabab ne peut qu’être plus fort. On a bien préparé ce match et la victoire ramenée d’Oran est une très bon pour le moral des joueurs. On jouera l’attaque à outrance, en veillant en même temps à ne pas laisser d’espaces à l’adversaire dans notre camp. L’ASEC est quelque peu fébrile en défense. Nos joueurs doivent en profiter alors pour marquer. Par contre, l’équipe dispose d’un bon milieu de terrain et d’attaquants de petite taille, vifs et rapides. Il ne faut surtout pas les laisser développer leur jeu offensif. Il faut savoir aussi, qu’ils ont l’habitude d’évoluer sur le tartan. Ils ne seront donc pas dépayser sur ce plan-là». L’on s’attend donc à un match intense et difficile entre les deux équipes qui tiennent chacune à ne pas quitter la compétition au seuil de la phase des poules. La partie sera dirigée par un trio arbitral guinéen. Par ailleurs, afin de motiver les joueurs, le président, Hadj Bouhafs, a promis aux joueurs une forte prime estimée à 20 millions de centimes, après la belle et importante victoire arrachée face au MCO à Oran. Enfin, Il faut savoir que si le CRB se qualifie, ce que tout le monde souhaite, il ne recevra plus ses adversaires au stade 20-Août mais au stade 5-Juillet, comme l’a fait savoir le directeur du Conseil d’administration du club, Ahmed Djaafar, sur les ondes de la radio nationale Jil FM.

Mohamed-Amine Azzouz