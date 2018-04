USM Alger - Plateau United FC (Nigeria) : Les Algériens ont leur destin entre les mains

L’USM Alger sera hôte, cet après midi, du représentant nigérian, Plateau United FC. Cette rencontre, qui se jouera finalement à 18h00 au stade 5-Juillet, rentre dans le cadre de la seconde manche des 1/16es de finale bis de la 15e journée de la Coupe de la Confédération africaine.

Pour rappel, les deux teams se sont séparés sur le score de (2 à 1) au match aller. Ecartés de la course en Coupe d’Algérie, les coéquipiers de Zemmamouche misent tout sur cette compétition. Pour ce dernier, avant la phase des poules, les Usmistes ne juraient que par la victoire, même si l’équipe n’a pas du tout convaincu lors de ses dernières sorties. En effet, l’USMA ne parvient plus à gagner depuis plus de trois matchs en championnat. « Ça sera un match difficile. Les Nigérians, qui disposent d’un léger avantage vont certainement tout faire pour essayer de le préserver. De notre coté, nous sommes dans l’obligation de faire le jeu et de montrer des intentions offensives dés le coup d’envoi pour essayer de marquer rapidement pour mieux gérer la suite des débats. Cette compétition est désormais le seul objectif de l’équipe pour cette saison. Nous devons absolument valider notre ticket pour la phase des groupes. En toute honnêteté, le groupe est optimiste. L’équipe s’est bien préparée pour cette rencontre, face à Plateau United que nous connaissons mieux, à présent. Nous avons notre sort entre nos mains. C’est à nous de chercher cette qualification», a déclaré le milieu du terrain offensif, Beldjilani, dans les colonnes de la presse spécialisée, la veille de la rencontre. Par ailleurs, le staff technique, qui a laissé au repos quelques titulaires lors de la rencontre de Championnat face à l’Olympique de Médéa, pourra compter sur l’ensemble de ses éléments pour cette confrontation. De son coté, le coach nigérian s’est montré prudent. «Si nous sommes ici c’est pour valider notre billet qualificatif pour la phase des groupes. Nous sommes tout à fait conscients de la difficulté de la tache face à cette formation de l’USMA qui pratique un beau football. Ça sera un match compliqué pour les deux équipes. Nous avons un maigre avantage que nous allons tenter de préserver. Notre adversaire sera contraint de faire le jeu, de prendre des risques et de se découvrir. Nous allons essayer d’exploiter les contres attaques qui vont s’offrir à nous, pour essayer de marquer au moins un but», a indiqué Kennedy Boboye à l’arrivée de la délégation nigériane à Alger. À noter que cette rencontre sera dirigée par un trio d’arbitre sénégalais. M. Maguette Ndiaye assisté par MM. Ababacar Sené et Nouba Bangoura.

Rédha M.