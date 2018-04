Jeux africains de la jeunesse-2018

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a réaffirmé, hier à Alger, l'engagement des pouvoirs publics à réussir les 3es jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018), prévus du 18 au 28 juillet prochain à Alger, un «évènement de grande importance pour la jeunesse africaine».

«Grâce aux efforts consentis par l'État, l'Algérie a mis tous les moyens logistiques et techniques pour accueillir la 3e édition des jeux Africains à Alger, un évènement sportif qui verra la présence de plus de 3.000 jeunes représentant 54 pays africains. Nous avons les infrastructures devant accueillir cette manifestation, et nous sommes dans les dernières retouches en matière de réhabilitation des sites de compétition et d'hébergement», a déclaré M. Hattab, lors de sa première visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, accompagné par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est rendu à l'Office des parcs des sports et loisirs (OPLA), le nouveau stade d'athlétisme et la salle omnisports à Bordj El-Kiffan, ainsi que les deux résidences universitaires d'El-Alia et du 18-Mai 1956, situées dans la commune de Bab Ezzouar. Après avoir passé en revue tous les aspects liés à la préparation de cet important rendez-vous sportif africain qui devrait enregistrer la participation de plus de 3.000 athlètes, le ministre a salué les autorités de la wilaya d'Alger qui veillent pour la réhabilitation des sites de compétition et d'hébergement. «Les JAJ-2018 jouissent d'une importance particulière de la part du Président de la République, ainsi que du gouvernement algérien qui a mis tous les moyens pour l'organisation de cet évènement africain, sans oublier les autorités de la wilaya d'Alger qui ont fait preuve de rénovation en matière de réalisation des infrastructures sportives», a-t-il dit.

Lors de son passage dans la commune de Bab Ezzouar, le ministre s'est enquis des conditions d'hébergement et de restauration des délégations africaines, notamment au niveau de la résidence universitaire du 18-Mai 1956, d'une capacité d'accueil de 3.700 lits, ainsi que celle d'El-Alia (1.750 lits), qui sera réservée à l'encadrement technique et logistique. À cette occasion, M. Hattab a exhorté les responsables des deux résidences universitaires à réunir tous les moyens nécessaires pour une meilleure prise en charge des hôtes de l'Algérie, tout en insistant sur la qualité des prestations fournies, à l'occasion de cet évènement. Pour rappel, le gouvernement algérien avait accordé 70 millions de dollars au Comité d’organisation des 3es jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018) pour la réussite de cet évènement. 27 disciplines, dont cinq qualificatives aux jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), seront au programme de cette compétition qui concerne les athlètes âgés entre 15 et 18 ans. La première édition des JAJ a été organisée à Rabat au Maroc, alors que la capitale botswanaise, Gaborone, en a abrité la 2e édition. (APS)