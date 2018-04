Education nationale : Réduire la durée des examens

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé hier à Tissemsilt que son département présentera de nouveau un projet sur la révision de l’organisation des examens. Lors d’une visite de travail dans la wilaya, la ministre de l’Education a indiqué que ce projet sera élaboré avec le partenaire social en vue de revoir l’organisation des examens avec l’objectif de réduire leurs durées. Dans ce contexte, elle a insisté sur la nécessité de prendre en considération l’évaluation permanente de l’élève qui se fera dès la première année jusqu’à la 3e année secondaire. Ce projet est en cours de débat, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Mme Benghabrit a appelé à la concrétisation d’un projet pilote dans la wilaya de Tissemsilt visant à lutter contre les phénomènes de déperdition scolaire et de redoublement, surtout dans le cycle moyen, indiquant que ce projet doit être concrétisé en recourant aux moyens numériques (enseignement à distance). La ministre a ajouté que ce projet doit être réalisé avec le concours de l’Office national d’enseignement à distance permettant aux élèves touchés par ces phénomènes de reprendre à distance leurs études. Elle a également demandé aux responsables locaux de son secteur de trouver des solutions aux élèves ayant abandonné leurs études en cycle moyen. Mme Benghabrit a inauguré, au cours de cette visite, au chef-lieu de wilaya, un service de médecine du travail relevant de son secteur, deux écoles primaires ainsi qu’un lycée. Ce dernier établissement a abrité des activités culturelles et artistiques à l’occasion de la célébration de Youm El Ilm (journée du Savoir - 16 avril). La ministre poursuivra sa visite en se rendant au nouveau siège de la direction de l’Education pour présider une rencontre avec des directeurs d’établissements, des inspecteurs et des représentants des syndicats du secteur ainsi que des parents d’élèves. (APS)