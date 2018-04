M. Gaïd Salah assiste à la levée de corps de Chouhada identifiés

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire a assisté hier à l’Hôpital central de l’Armée à Aïn Naâdja (Alger), à la levée de corps d’un nombre de Chouhada identifiés,indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire a assisté, ce dimanche 15 avril 2018 au niveau de l’Hôpital central de l’Armée à Aïn Naâdja, à la levée de corps d’un nombre de chouhada identifiés, dont les dépouilles seront transférées vers leurs wilayas d’origine, où ils seront inhumés avec les honneurs qui leurs reviennent", précise la même source.

A cet effet, le ministère de la Défense nationale "partage le chagrin et la peine des familles des victimes et réitère ses sincères condoléances, sa profonde compassion et sa totale solidarité, avec eux, dans cette épreuve", ajoute la même source. Le ministère de la Défense nationale "appelle les familles des chouhada à se munir de patience et de compréhension, et les assure que le Haut Commandement de l'ANP a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin d'accélérer l'identification scientifique des victimes". "Les opérations de transfert des dépouilles et leur inhumation se poursuivent au fur et à mesure de leur identification", conclut le communiqué.